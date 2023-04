Feijóo prepara una intensa agenda de campaña por toda España, con un acto central en la plaza de toros de Valencia

'Génova' pide a sus cargos volcarse en el 28M para volver a ser primera fuerza y cree que Sumar "puede debilitar al PSOE"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prepara una intensa agenda de campaña ante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que le llevará a recorrer todas las comunidades, con un acto central en la plaza de toros de Valencia previsto en principio para el 21 de mayo, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo se va a implicar de lleno en la campaña del 28M y así lo ha trasladado él mismo ante la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha subrayado que el objetivo es "volver a ser la primera fuerza política en España", después de siete años sin ganar unas elecciones de ámbito nacional.

Por eso, ha pedido a los suyos más alcaldías y gobiernos autonómicos para "pasar página de la pesadilla" que tienen hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha admitido que "el partido de Sánchez aguantará mejor que en las generales".

"Estaré con mis compañeros en las calles, no voy a lanzar a otros a dar batallas que también me corresponde a mí. Seré el último afiliado y me haré corresponsable de nuestro resultado electoral", ha manifestado Feijóo ante la plana mayor del partido.

En 'Génova' han rechazado que Feijóo y el PP nacional hayan "rebajado expectativas" ante el 28 de mayo y han indicado que es "ridículo" intentar "escapar" de su responsabilidad como presidente del partido. Fuentes de la cúpula del PP dan por sentado que, aunque resistan algunos 'barones' socialistas, el partido ganará poder territorial en mayo.

En el cuartel general de los 'populares' niegan inquietud por el nacimiento de Sumar, el proyecto de la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz. A su entender, los sondeos que se están publicando "confirman que Sumar es un experimento que puede debilitar al PSOE". "Están devaluando la marca Podemos", advierten las fuentes consultadas.

ACTO DE FEIJÓO CON 'BARONES' EN LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

A la espera de que el comité de campaña y el equipo de Feijóo perfilen su agenda electoral, el presidente de los 'populares' hará actos en todas las autonomías que celebran elecciones y también visitará otras ciudades clave, como Barcelona.

Uno de los principales actos de campaña tendrá lugar en la plaza de toros de Valencia, emblema de las mayorías absolutas del PP en la época de Rita Barberá, Francisco Camps, Eduardo Zaplana, José María Aznar y Mariano Rajoy.

A la espera de cerrar la fecha de forma definitiva, se bajara que ese acto central se celebre el domingo 21 de mayo y que Feijóo esté acompañado por más presidentes autonómicos del partido, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En algunos cargos del PP ha empezado a cundir cierto nerviosismo ante el hecho de que el PP valenciano no saque más ventaja al PSPV de Ximo Puig. "Vamos justos y a estas alturas deberíamos estar por encima", asegura un dirigente de la formación, que cree que Ximo Puig aprovechará la renta final de campaña para hacer anuncios electorales.

MORENO APOYARÁ AL PP DE AYUSO EN MADRID Y PODRÍA IR A BARCELONA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se enfrentas solo a elecciones municipales en su autonomía --en junio del año pasado cosechó una holgada mayoría absoluta en su región-- y aprovechará para arropar a algunos candidatos fuera de Andalucía.

Así, se prevé que Moreno participe en actos electorales en municipios del sur de la región, tradicionalmente gobernados por el PSOE, para atraer al votante de centro, según fuentes de la formación. Además, Moreno también podría viajar a Cataluña, donde emigraron numerosos andaluces.

APOYO A CATALUÑA Y PAÍS VASCO

La cúpula del PP también se desplegará por toda España para apoyar a los candidatos si son requeridos, en especial en el País Vasco, Cataluña o Navarra, según han indicado ante la Junta Directiva nacional la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y el coordinador general y director de campaña, Elías Bendodo.

Tras el breve descanso en Semana Santa, Feijóo también prepara una intensa agenda de precampaña que arranca esta misma semana con una intensa agenda que le llevará el viernes al País Vasco, Cantabria el sábado y el domingo a Navarra.

Además este martes viajará a Suecia, donde se verá en Estocolmo con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. Este país ostenta en este momento la presidencia de turno de la UE y el encuentro servirá para abordar "retos compartidos" entre España y Suecia, según los 'populares'.