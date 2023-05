Feijóo presenta al PP como "único reducto" constitucionalista y apela al votante del PSOE tras pactos de Sánchez y Bildu

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes al PP como el "único reducto que le queda a los constitucionalistas" y ha llamado a los votantes del PSOE a "tomar nota" de las actuaciones del "sanchismo" y de sus pactos con Bildu en esta legislatura para rebelarse en las urnas el próximo 28 de mayo.

"Estas elecciones no deben servir para lavar la conciencia de nadie. Al contrario, deben de servir para tomar nota de todo lo que han hecho y que España vuelva a ser un país con conciencia", ha declarado Feijóo en un acto en Valladolid para arropar al candidato a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, en el que también ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco. Antes del mitin, han dado un paseo por la ciudad.

Como ya hizo esta mañana en Toledo, Feijóo ha criticado que el "sanchismo se calle" ante la presencia de terroristas en las listas de Bildu, algo que ha tildado de "provocación inaceptable". "A todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno de ellos, conviene hacerles una pregunta. ¿De verdad os vais a callar?", ha interpelado, para añadir que deberían tener un "ápice de dignidad para decir 'o rompemos con Bildu o nos vamos del PSOE'.

"No se puede aceptar en nombre del Estado, en nombre de la democracia, en nombre de la dignidad de las víctimas, en nombre de la policía y de la Guardia Civil y de la democracia española, esta ignominia. No la vamos a aceptar. Para eso estamos, para decir lo que otros no se atreven", ha proclamado Feijóo, que lleva dos días atacando al Ejecutivo de Sánchez con este asunto, en el que Vox ha dado un paso más al registrar una iniciativa para que se aplique la Ley de Partidos y el Congreso inste a la ilegalización de Vox.

VE EL 28M EL "INICIO DEL CAMBIO TRANQUILO"

Feijóo se ha referido al viaje de Sánchez a Estados Unidos para verse con el presidente del país, Joe Biden, asegurando que "todos los barones del PSOE" están haciendo mítines "mañana, tarde y noche" aprovechando que está fuera de España. Ha aprovechado además para echar en cara a Sánchez que no informe al PP de la agenda de ese viaje ni de los acuerdos firmados con EEUU, como "ampliar los buques de guerra en la base de Rota".

En una tarde pasada por agua ante decenas de militantes del PP de CyL, el jefe de la oposición ha asegurado que quiere convertir el 28M en el "inicio del cambio tranquilo y sereno", y ha puesto en valor la gestión económica que hicieron en 1996 y en 2011 los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))