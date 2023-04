Feijóo promete volver a la romería de O Pino (A Coruña) como presidente: "Galicia nos dará el Gobierno"

Rueda llama a "ganar con mayoría" en los 93 ayuntamientos de A Coruña y advierte que votar a un candidato del PSOE es "lo mismo" que a Sánchez

O PINO (A CORUÑA), 29 (EUROPA PRESS)

"Galicia no fallará y nos dará el Gobierno de España". Con esta confianza en la Comunidad que lo tuvo como presidente durante 13 años, el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido este sábado a la tradicional romería que ha organizado el partido en la Carballeira da Madalena, en O Pino (A Coruña), a escasos 29 días de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Ante casi 5.000 asistentes entre simpatizantes, afiliados, alcaldes y cargos orgánicos y de la Xunta, no solo ha alentado a los candidatos de los 93 ayuntamientos de la provincia a salir a ganar, sino que también ha solicitado el apoyo para que, "entre todos", pueda llegar a ser presidente del Gobierno de España. De hecho, se ha comprometido a que, una vez en el cargo, volverá a esta celebración que organiza anualmente el PP provincial.

Así también lo ha vaticinado el líder del partido en A Coruña y vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, quien ha tirado de ironía --aprovechando, precisamente, la visita que hizo Pedro Sánchez el viernes-- para advertirle: "Pero no vengas en 'Falcon' o te vamos a criticar".

El jefe de filas de los populares ha llegado al área recreativa pasadas las 13,00 del mediodía y allí ha sido recibido, además de por Calvo, por el presidente gallego, Alfonso Rueda, por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada. También ha estado el vicesecretario de Organización de 'Génova', Miguel Tellado, durante años fue su 'número dos' en la formación en Galicia.

La comitiva ha avanzado con saludos a los miles de asistentes a esta comida-mitin, con apariencia de verbena en la que han sonado éxitos de siempre de Raphael, Shakira y Julio Iglesias, entre otros. Tampoco ha faltado el carballés Toñito, quien los ha recibido efusivo y con sus habituales carteles en apoyo a los líderes populares, que en esta ocasión han sido dos: 'Galicia vai sobre Ruedas' y 'O fenómeno é Feijóo'.

DISCURSOS CENTRADOS EN EL CICLO ELECTORAL

Todos los intervinientes han centrado sus discursos en el ciclo electoral que se abrirá el próximo 28 de mayo con las municipales. No ha habido referencias --tampoco declaraciones a los medios-- al incidente protagonizado esta última semana por el presidente de la Diputación de Ourense y del partido en la provincia, Manuel Baltar, quien fue 'cazado' conduciendo a 215 kilómetros por hora en la A-52 por Zamora, hechos por los que el próximo 9 de mayo tendrá que declarar por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Feijóo, el último en intervenir en el acto, ha dado la cifra de que quedan solo "29 días" para estos comicios en los que el PP conseguirá "un gran resultado" en Galicia. "Sentimos que estamos en el camino correcto", ha afirmado.

No en vano, "acostumbrado" a que el PSOE y Sánchez desde el Gobierno le hagan "oposición", Feijóo ha vuelto a pedir que se convoquen para "ya" las generales si es que "España va tan bien" como dicen. "Las hacemos todas el 28 de mayo, las municipales y las generales, y así nos ahorramos seis meses de legislatura", ha demandado, para acto seguido reconocer que esto no va a suceder: "Están nerviosos porque saben que vamos a ganar otra vez".

"Lo vamos a conseguir entre todos. A Coruña nunca me ha fallado, me ha dado mayorías absolutas. Galicia no fallará y nos dará el Gobierno. ¡Viva O Pino, viva A Coruña, viva Galicia y viva España!", ha concluido.

EL PPDEG, "EL MEJOR PP DE ESPAÑA"

También en clave electoral ha hablado quien hace casi un año le sucedía tanto al frente del PPdeG como de la Xunta. Alfonso Rueda ha querido "presumir de partido" y, de hecho, aunque sabe que Feijóo "lo piensa, pero a lo mejor no lo puede decir así", ha manifestado que "el Partido Popular de Galicia es también el mejor Partido Popular de España".

En este contexto, tras cuestionar anuncios realizados por el Gobierno en los últimos días, como el de las 183.000 viviendas públicas, y demandarle la asignación de fondos Next Generation, Rueda ha aseverado que "no hay ningún candidato del PSOE que necesite los votos el 28 de mayo tanto como Pedro Sánchez".

Y es más, "a nadie que no se le pase por la cabeza votar a Sánchez en las generales, en ningún caso puede votar a un candidato socialista en unas municipales, porque es exactamente lo mismo", ha remachado el líder gallego.

Pero también ha arremetido contra el BNG, ante el riesgo de que los votos que reciban "puedan servir para que Galicia alcance la independencia" algún día. Asimismo, ha mencionado las alianzas de los nacionalistas gallegos con EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya, que son gente "que no piensa en Galicia".

"GANAR CON MAYORÍA"

"Las elecciones municipales no tienen nada que ver con eso, sino con gobernar en cada ayuntamiento y con ganar convenciendo. No nos vale otra cosa que ganar con mayoría", ha incidido Rueda.

El alcalde de O Pino, que buscará revalidar el cargo, ha recordado la necesidad de ir a por la absoluta a los otros 92 candidatos de la provincia. "Si no, el resto no nos dejan gobernar", ha advertido Taboada.

En esta misma línea, y tomando como ejemplo las miles de personas que han participado en la romería, Diego Calvo ha dado cuenta de cómo el PP, con Feijóo al frente, "atraviesa un buen momento", aunque no siempre fue así. Ha recordado cómo esta romería en 2019 se celebraba "solo seis días después" de la derrota de las generales de abril: "Y sin embargo aquí estábamos el PP de A Coruña dándonos ánimos".

En cambio, "hoy el PP está en disposición de ganar las elecciones", tanto las generales como las locales. Así, el líder del PP coruñés ha animado a los candidatos a "no dar nada por hecho" pero tampoco "por perdido": "Vamos a lograr alcaldías que se nos resistían hasta ahora, estoy completamente seguro. Y vamos a dar la sorpresa en algún que otro ayuntamiento".

Para eso, Calvo ha recetado "trabajar, trabajar y trabajar", sin importar "las veces" que Sánchez o los ministros visiten territorio gallego, ni "lo que digan las encuestas".

ELOGIOS ENTRE CALVO Y RUEDA

El que también es vicepresidente segundo de la Xunta ha reservado parte de su discurso en elogiar al que es su jefe en el Gobierno autonómico, "un gran presidente". "Tenemos a día de hoy el presidente que más se parece a Galicia: trabajador, sencillo, honesto, fiable y un poco 'teimudo'; porque cuando no encuentra soluciones insiste mogollón", ha reconocido Calvo.

Posteriormente, Rueda le ha respondido al decirle a Feijóo que tiene "un gobierno mejor" que el que él tenía. Y es que, pese a mantener a todos los conselleiros --"No cambié porque lo merecía, no por otra cosa", ha explicado--, hizo el "fichajazo" de Diego Calvo como su vicepresidente segundo, del que se ha dicho "muy orgulloso".

"Somos un partido sin personalismos, somos un equipo, somos un grupo de gente que le quiere a Galicia y por eso tengo que darle las gracias a un partido que no solo se mantuvo unido, sino que lo engrandeció", ha recalcado Rueda, ante la mirada de quien fue su 'jefe' en el Gobierno autonómico entre 2009 y 2022.