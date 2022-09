Feijóo propone bajar del 10% al 4% el IVA de carne, pescado, aceite, pasta y productos básicos de higiene femenina

Dice que un Gobierno "sensible" actuaría y que no puede dar al PP lecciones de defensa de clases "humildes" tras su 'no' a bajar IRPF

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que baje del 10% al 4% el IVA de productos básicos de la cesta de la compra, como carne, pescado, aceite, agua, pasta seca o conservas, algo que, a su juicio, es lo "razonable" en este momento para hacer frente a la subida de la inflación.

Feijóo ha lanzado esta propuesta en su intervención en abierto ante el Comité Ejecutivo del PP. Después, a puerta cerrada --ante los 'barones' territoriales y más cargos de la formación-- ha extendido esa propuesta de rebaja del IVA al 4% a productos básicos de higiene femenina e infantil, según han precisado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por lo tanto, el primer partido de la oposición propondría también bajar el IVA de productos como las compresas, los tampones o los pañales, que actualmente se grava al 10%. Desde el PP han señalado después que su propuesta también se aplicaría a "alimentos básicos sin gluten o sin lactosa".

UNA PROPUESTA "ESTUDIADA" QUE SUPONE 970 MILLONES DE EUROS

En su discurso, el líder del PP ha censurado que el PSOE haya votado en contra en el Senado de la propuesta del Grupo Popular de bajar el IRPF a las rentas medias y bajas de menos de 40.000 euros. Y ha recalado que, si el Gobierno persiste en su negativa a esa iniciativa, "al menos" acepte la propuesta del PP para bajar el IVA de los productos de alimentación del 10% al 4%.

Feijóo ha explicado que esa rebaja supone "dejar de ingresar para las arcas del Estado unos 970 millones de euros", pero ha resaltado que ese dinero se cubriría con la "recaudación extra de más de mil millones de euros que supone el incremento de los precios de los productos alimentarios".

"Los españoles hemos pasado de tener una de las cestas de la compra más asequibles y baratas de la economía del euro a una de las más caras", ha proclamado, para subrayar que el aceite de girasol ha incrementado más de un 100% su precio, el aceite de oliva y las harinas lo han hecho más de un 40%, y la pasta más de un 31%. De la misma manera, ha señalado que han subido su precio un 27% los huevos, un 20% el pollo y un 16% el pan.

Dicho esto, el líder de los 'populares' ha enumerado --en su discurso en abierto a los medios-- los productos a los que, a su juicio, debe afectar esa rebaja: "la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas", que tienen un 10% de IVA en este momento.

Feijóo ha subrayado que es una propuesta "estudiada y solvente" que ha sido objeto de reflexión y análisis por parte del PP en las últimas semanas y que no carga el "coste de la crisis ni a las familias ni a los pequeños productores ni vendedores".

De la misma manera, ha insistido en que tampoco carga el coste sobre la recaudación del Estado porque se financiaría con "la recaudación extra que el Estado está ingresando por el aumento de los precios de los alimentos".

Feijóo ha explicado que la inflación tiene dos efectos directos, porque las familias están perdiendo poder adquisitivo y el Estado va a recaudar este año "alrededor de 32.000 millones más que el año pasado". "Y en lo que se refiere a los productos alimentarios, mil millones de euros más como consecuencia del incremento de los precios de los alimentos", ha enfatizado.

Tras asegurar que es "evidente" que muchas familias no pueden afrontar este incremento exponencial de los productos básicos de alimentación, ha resaltado que "cualquier Gobierno sensible y con un principio de compromiso con las rentas medias y bajas", actuaría.

Feijóo ha criticado duramente el "no" del PSOE en el Senado hace una semana a la propuesta del PP para bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros cuando los socialistas vascos la ha "aprobado" con el PNV en el País Vasco y Podemos "lo ha propuesto" en la Comunidad de Madrid.

Según ha dicho, se trata de una medida "útil" para devolver a muchos españoles lo que están pagando de más con la inflación, pero "no ha sido posible" porque el Gobierno no la ha aceptado. "¿Por qué? Porque quieren quedarse con el dinero de los españoles que han pagado de más para comprar lo mismo y distribuir como consideren oportuno la friolera cifra de 30.000 o 32.000 millones más que el año pasado", ha aseverado.

AFEA AL PSOE QUE LE ACUSEN DE "POPULISTA" Y DE "INSOLVENTE"

El presidente del Partido Popular ha criticado que la respuesta del Gobierno y el PSOE todas sus propuestas sea acusarle de "populista", de tener "mala fe", ser "insolvente" o "amigo de los ricos".

"Encajo estas críticas con bastante sentido del humor porque el sentido del humor es fundamental para poder dedicarse a la política en este momento en España, pero me cuesta mucho más encajar que el PSOE nos dé lecciones de defender a las clases más humildes cuando ha votado que 'no' a rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros", ha proclamado.

Además, ha señalado que le cuesta "encajar" que Sánchez "mantenga el Gobierno más caro de la historia de España" y se "niegue a rebajar el IVA a los alimentos básicos" que necesitan las familias para "llenar la cesta de la compra".

EL IMPUESTO DE PATRIMONIO

Una semana después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciase la eliminación del impuesto de Patrimonio en su región, ha dicho que si al PSOE "le preocupa la recaudación en Andalucía", el Ejecutivo andaluz debería sugerirle "que pida recuperar los 680 millones de los ERE". "Con esto se pagarían muchos años de recaudación en Andalucía", ha proclamado, cosechando un aplauso de los presentes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Dicho esto, ha advertido de que hay personas del Gobierno que "se han olvidado de lo que es el voto" y el "resultado electoral" porque si los ciudadanos han apoyado al PP-A con su programa, que pide suprimir ese impuesto, hay que dejar a los andaluces "que adopten sus criterios". A su entender, hay que dejar "actuar a la democracia en Andalucía y el conjunto de las comunidades".

Asimismo, Feijóo ha criticado que el Gobierno plantee ahora un impuesto a las grandes fortunas, si bien ha destacado que no hay acuerdo entre PSOE y Podemos porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que sería "temporal" mientras que el partido morado quiere que sea de forma "definitiva".

UN GOBIERNO DEDICADO A "RESISTIR"

Tras asegurar que "una crisis es el peor momento para tener el peor Gobierno", Feijóo ha puesto en valor la gestión que está realizando estos meses su partido PP y ha resaltado que España necesita un Gobierno mejor". "La frivolidad no es buena acompañante en nada, y mucho menos en política, ni siquiera cuando la frivolidad está de moda", ha manifestado.

Además, ha censurado que los ministros dediquen su tiempo a "desacreditar" y "descalificar" al jefe de la oposición, "renunciando a gobernar". "Se dedica únicamente a resistir", ha apostillado, para añadir que si por cada insulto del Gobierno se aprobase alguna medida del PP, el país estaría en una situación "mejor".

Feijóo ha asegurado que, aunque le han aconsejado no distraer al "enemigo cuando se equivoca", ni Pedro Sánchez "es su enemigo" ni él está para "esperar callado a que España se desgaste" sino que seguirá haciendo propuestas para "servir" al país porque se "debe" a los ciudadanos.