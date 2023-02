Feijóo recalca que el PP es mejor gestor de la sanidad que el PSOE: "Decir que no la hemos cuidado, no nos lo merecemos"

Asegura que el "eslogan" del Gobierno de que España se recupera y es la que más ha crecido "simplemente es falso"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, ha acudido este jueves a los datos para aseverar que el Partido Popular es "mejor gestor" de la sanidad que el PSOE y ha añadido que culpar a su formación de no haberla cuidado es algo que no se "merecen".

Así se ha pronunciado durante su intervención en la VI Edición de Forbes Summit Reinventing Spain, al ser preguntado por la situación de la sanidad pública después de las protestas que se están produciendo, como las celebradas el pasado domingo en Santiago o Madrid.

Feijóo ha afirmado que este asunto "es un clásico". "Es como cuando juega el Madrid-Barça. Los del Barça dicen que el mejor equipo es el Barça y los de Madrid que es el Madrid", ha declarado, para echar en cara al PSOE que se "arrogue la sanidad" y asegure que el PP no sabe "gestionarla".

El líder del PP ha señalado que eso son "opiniones" y que hay que ir a los "datos" del Ministerio de Sanidad porque demuestran, según ha subrayado, que son las comunidades del PP las que tienen "menos listas de espera", más "satisfacción en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos" y "más inversión en infraestructuras hospitalarias nuevas".

Tras recordar su experiencia al frente del Insalud durante cuatro años y también del servicio gallego de Salud, ha señalado que deberían "por una vez hablar en serio de sanidad" en España con el fin de mantener "uno de los mejores servicios sanitarios del mundo".

LA SANIDAD MADRILEÑA RECIBE "MILES DE PACIENTES DE OTRAS CCAA"

Además, ha indicado que se expresa la preocupación por la sanidad pública madrileña cuando está "recibiendo a miles de pacientes de otras CCAA", citando que este miércoles en su visita al hospital Niño Jesús confirmó que el 50% de sus ingresos son de otras autonomías. "Un poco de respeto por los datos", ha exclamado.

Dicho esto, ha criticado de nuevo que el pasado domingo se desplazaran autobuses desde Extremadura y concejales de Cáceres para "protestar" contra "el mal funcionamiento de la salud pública madrileña", algo que, a su juicio, es una "falta de respeto a los que de buena fe participaron" en esa movilización.

El jefe de la oposición ha admitido que tienen "problemas" en la sanidad pública española y lo ha achacado fundamentalmente a la "mala planificación de recursos sanitarios", dado que hay "falta de médicos", tanto en pediatría como en atención primaria.

Feijóo ha puesto en valor el sistema sanitario español, que es el "primer transplantador del mundo" y ha criticado que se culpe al PP de no haberla cuidado. "Decir que la sanidad española el PP no la ha cuidado, honradamente creo no nos lo merecemos y, por supuesto, le aseguro con toda tranquilidad que somos mejores gestores con carácter general que las administraciones socialistas en sanidad", ha manifestado.

"EUROPA SABE QUE ESPAÑA HA SIDO "EL PEOR ALUMNO DE CLASE"

El líder del PP ha afeado al Gobierno que presuma de la situación económica y ha dicho que frente a la frase "que la realidad no me estropee un titular, el Gobierno teme otra que dice: mi eslogan que no me lo estropee la realidad".

A renglón seguido, ha afirmado que España es el país que "peor ha gestionado la crisis" como señalan distintos organismos porque no ha recuperado el PIB del año 2019, tiene el doble de paro de la UE, se ha "endeudado el doble que la media de la UE", tiene "más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza" y las familias han perdido poder adquisitivo. Además, ha afirmado que Europa "sabe que desde 2019 España ha sido el peor alumno de clase"

"Por tanto, el eslogan de que España está recuperando y es uno de los países que más ha crecido, simplemente es falso", ha manifestado, para avisar que cuando el Gobierno intenta que el "eslogan esté por encima de la realidad, está engañando" y "perdiendo el tiempo" que debería dedicar a reorientar su política económica.

"SEÑALAMIENTOS" Y "POPULISMO"

Feijóo ha echado en cara al Gobierno que intente buscar "culpables" y que haya "señalamiento" a empresarios, periodistas o jueces, algo que ve "muy común" en el populismo y que supone una "extrema irresponsabilidad". "Esto es populismo económico, social y empresarial, y es muy peligroso. En algunos países latinoamericanos se produce", ha apostillado.

Al ser preguntado si está preparado para pasar al siguiente nivel de tensión, ha dicho que sí lo está. "Ya estoy acostumbrado", ha exclamado, para repasar la lista de ofertas de pacto que ha ofrecido a Pedro Sánchez pero que ha declinado.

Feijóo ha reconocido que en la década de los 90 cuando él trabajo en Madrid esa tensión era "más baja" y había "más respeto institucional". En este punto, ha destacado su propuesta de pacto de regeneración democrática que presentó en enero en Cádiz y que aplicará si llega a Moncloa.

El jefe de la oposición se ha quejado por el "fuego a discreción" contra él de los ministros. "Tengo a 22 ministros insultándome por la mañana y por la tarde", ha subrayado para ironizar con que se está "entrenando adecuadamente".