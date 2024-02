Feijóo rechaza los gobiernos de "minorías": "El 18F vamos a decidir entre el modelo de Sánchez y el de Galicia"

Pide el voto para que la Xunta tenga un ejecutivo "estable" y no un "multi o bipartito" que "va a reponer los impuestos que el PP bajó"

MONFORTE DE LEMOS (LUGO), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que el modelo político de "minorías radicales" que, a su juicio, gobierna en España se pueda "exportar" a Galicia a partir de las elecciones del 18 de febrero. "Vamos a decidir entre el modelo de Pedro Sánchez y el modelo de Galicia. Y Galicia lo tiene claro: Galicia tiene que ser Galicia", ha dicho.

Desde un mitin-comida en Monforte de Lemos (Lugo), Feijóo ha pedido el apoyo a Alfonso Rueda como candidato a la reelección al frente del Gobierno gallego, para que "no esté sometido a ninguna minoría" y "no tenga más compromiso que Galicia".

Estos han sido algunos de los mensajes que ha lanzado el líder estatal de los populares en la que ha sido su segunda parada en el primer día de campaña para las primeras autonómicas en 15 años en las que él no será candidato.

Allí ha compartido charlas y espacio con cientos de vecinos, a los que ha pedido su voto al PP para que Rueda tenga un gobierno "estable" y sin "reyertas" internas, algo que ocurrirá si las izquierdas suman mayoría, según ha vaticinado.

Asimismo, ha ensalzado la valía de Rueda, "el mejor" cabeza de cartel en estos comicios porque, "entre otras cosas, fue durante muchísimos años" su vicepresidente en la Xunta.

GALICIA, "DE TERCERA DIVISIÓN" PARA SÁNCHEZ

Feijóo ha aprovechado este mitin en Monforte para cargar contra la gestión fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez no solo porque los españoles cuentan ahora con "menos poder adquisitivo" que hace cinco años, sino también porque conciben a Galicia ya no como "un territorio de segunda, sino de tercera división".

"A Galicia no le interesa donde gobiernen las minorías radicales, donde las minorías se impongan a las mayorías. A Galicia no le interesa importar modelos que no funcionan", ha recalcado el líder de la oposición estatal.

Así, ha alertado frente a un "multi o bipartito" que va a "reponer los impuestos que el PP bajó" como una de sus "primeras decisiones", al tiempo que ha ensalzado el modelo de los populares, que permite que "el 99 por ciento de los gallegos no paga Impuesto de Sucesiones". En contraposición, ha hablado del "Gobierno en Madrid", que "acaba de referir que va a poner un impuesto a los agricultores", entre otros que van a "subir".

PIDE NUEVE ESCAÑOS POR LUGO

El expresidente gallego ha llamado a obtener una nueva mayoría absoluta el 18F, un hito para lo cual "Lugo casi nunca falla". Así, ha marcado el reto de que esta provincia dé nueve escaños al PP, para que así la mayoría absoluta "esté asegurada".

En cualquier caso, ha evitado "vender resultados antes de alcanzarlos". Por tanto, ha preguntado a todos los presentes "qué hizo el PSOE" por Lugo "con la complicidad del BNG" en los últimos años.

En este sentido, ha denunciado que el proyecto de la planta de fibras textiles en Palas de Rei "está parado" porque depende de la llegada de fondos europeos. A esto ha sumado la "incertidumbre" de la fábrica de Alcoa en A Mariña y el estado de las infraestructuras ferroviarias y viales.

Y todo ello, ha agregado Feijóo, "con la complicidad del BNG, que dice que quiere a Galicia tanto que gobierna con aquellos que consideran a Galicia de tercera división".