Feijóo rechaza los indultos a los presos independentistas porque "no se da ninguna condición" para concederlos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado contrario a que el Gobierno indulte a los líderes del procés porque "no se da ninguna condición" para otorgarlos.

En una conversación con el expresidente del Gobierno Felipe González en un podcast recogido por Europa Press, Feijóo ha señalado que "no es que en este momento no se den las condiciones" para conceder los indultos, como ha sostenido González, "es que no hay ninguna condición" porque desde el ámbito independentista "no tienen ningún interés en hablar" ni en "plantear las cosas con normalidad".

En ese sentido ha hecho referencia al discurso de investidura del presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés donde dijo que "esta será la legislatura de la independencia". Feijóo ha reclamado por parte del PSOE una actuación similar a la que mantuvo cuando se presentó en el Congreso de los Diputados el "plan Ibarretxe" en el año 2005. Así ha recordado que el exlehendakari Juan José Ibarretxe explicó su plan en el Congreso de los Diputados, que abogaba por un País Vasco como estado libre asociado de España y el PP "apoyó incondicionalmente al PSOE" que gobernaba en ese momento. "Y este señor cogió su plan y se volvió a Euskadi". "¿Dónde está ese PSOE que ante un plan Ibarretxe les dicen que no y punto?" ha criticado.

En la misma línea ha reivindicado la figura del presidente autonómico como "el representante ordinario del Estado" en una comunidad autónoma y ha señalado, en referencia a los independentistas catalanes que "si no quieres serlo, no puedes ser presidente, lo lamento."

Feijóo también se ha mostrado a favor de que tanto PP como PSOE mantengan el proyecto que han tenido siempre y "acatemos" la Constitución sin "ningún tipo de complejo" y ha rechazado cualquier campaña "contra Cataluña" porque lo que "pretenden" es identificar "una ideología" con un "territorio", algo que ha considerado como "una trampa más del nacionalismo independentista".