Feijóo rechaza que la reunión del 2 de noviembre sea "un frente contra Gobierno o Generalitat" y no le constan bajas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la reunión prevista en Santiago para el 2 de noviembre y en la que se estaba "confirmada" la asistencia de ocho mandatarios autonómicos --él mismo y los presidentes de Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura-- con el fin de abordar, entre otras cuestiones, la financiación, no tiene carácter "frentista".

Ante los recelos mostrados este jueves por varios presidentes socialistas por distintas vías e incluso a través de las redes sociales, Feijóo ha proclamado que "aquí no hay ningún frente contra nadie". De hecho, ha esgrimido que no es el primer encuentro de este tipo que se celebra, sino que ha habido otros previos y en otras comunidades, incluso cuando el popular Mariano Rajoy estaba en La Moncloa.

"Ahora hemos invitado a otras dos comunidades, Cantabria y Extremadura, pero no hay ninguna confrontación", ha dicho, antes de remitirse al texto analizado en un encuentro similar previo en Zaragoza, y de recalcar que, si se logra aprobar un documento en el que estén "de acuerdo" ocho comunidades puede resultar "útil" al Gobierno central a modo de "bases" a la hora de enfrentar el debate sobre financiación.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente ha insistido en que solo se busca trasladar "una visión" de una parte de España sobre determinados asuntos "desde el sosiego y la tranquilidad". De hecho, ha sugerido que "si alguien cree que es una reunión frentista contra el Gobierno central o la Generalitat" lo que está es "manipulado"..

"Si somos capaces de ponernos de acuerdo ocho presidentes para aprobar un documento, es un buen servicio a la gobernabilidad de la nación", ha recalcado.

"NO TENGO DESCONFIRMACIONES"

Ante la insistencia de los medios, ha asegurado que, pese al malestar manifestado por presidentes socialistas tras su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a él no le consta que vaya a haber bajas de mandatarios que sí han "confirmado" previamente.

"No tengo ninguna desconfirmación, esta mañana he hablado con dos de ellos (no ha citado sus nombres) e insisto, aquí frente ninguno, ni contra el Gobierno ni contra la Generalitat de Cataluña", ha aseverado.

Feijóo, quien ha considerado "evidente" que "hay gente" a la que no interesa que los presidentes se reúnan, ha recalcado que tanto los asistentes como la fecha del encuentro estaban cerrados, y se prevé hablar de demografía, de la España 'vaciada' y de financiación.

También ha reconocido que hay algún mandatario que "quiere hablar de otras cosas". "Irá al orden del día y si el resto quieren, se debatirá, pero no meteremos nada en lo que no estemos de acuerdo", ha anticipado.