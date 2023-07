Feijóo reconoce tras el debate que se lo ha pasado "muy bien" y Sánchez critica que no aclare pactos con Vox

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha salido del 'cara a cara' con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, reconociendo que se lo ha pasado "muy bien" ante su "primer debate equilibrado" con el líder socialista, de quien ha lamentado que no se comprometa a apoyar a la lista más votada tras las elecciones del 23J. A su vez, el presidente del Gobierno ha criticado la falta de claridad de los 'populares' con Vox, señalando que este debate electoral "ha sido útil para los indecisos".

A la salida del 'cara a cara', Feijóo ha destacado que ha sido un "debate intenso" y ha destacado que es la primera vez que puede debatir con el presidente del Gobierno "de forma equilibrada". "Me lo he pasado muy bien, creo que he tenido ocasión para que los españoles me conozcan un poco más", ha valorado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

El líder del PP ha puesto en valor la serie de propuestas que ha ofrecido a la ciudadanía, lamentando eso sí que Sánchez, si está "preocupado" por los extremos, no pacte el compromiso de que "gobierne aquel candidato que tenga más escaños, más votos y más representantes".

"Yo me comprometo sólo a ser presidente del gobierno de España si gano las elecciones. El señor Sánchez está dispuesto a ser presidente del gobierno de España perdiendo las elecciones", ha criticado, al tiempo que ha reconocido que se ha sentido "muy cómodo" en el plató.

DEBATE MUY ÚTIL PARA LOS INDECISOS

Por su parte, Sánchez ha insistido en tener más debates en campaña electoral y ha señalado que ha podido explicar su gestión en la legislatura. "Salgo contento. Por tanto, que el debate ha sido útil, sobre todo para los indecisos, creo que han podido clarificar hoy su voto", ha subrayado.

Así, el líder del PSOE ha reclamado que su candidatura propone "avanzar" frente a un Feijóo "que tampoco ha sabido aclarar muy bien hasta dónde va a llegar en esos pactos con Abascal".