Feijóo recuerda al PSOE que el ministro Jordi Sevilla ya planteó dejar gobernar al más votado en las municipales

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al PSOE de que si no accede a pactar que gobierne en las municipales la lista más votada, no pida después a los demás partidos que cumplan esa propuesta. Además, ha recordado a los socialistas que el ex ministro socialista Jordi Sevilla ya hizo una propuesta similar sobre la lista más votada y ha recalcado que las críticas que le han lanzado desde el Gobierno acreditan que a Pedro Sánchez "le vale gobernar con todo y con todos pierda, gane o medio pensionista".

En declaraciones a los medios tras participar en el Comité Ejecutivo de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el estado Español (EAPN-ES), Feijóo ha defendido su propuesta para dejar gobernar al más votado tras las elecciones del 28 de mayo alegando que es "honesto" que antes de esos comicios el PP ponga encima que pueda "gobernar el que gana".

"Le proponemos que usted lo pueda pactar para mantener un equilibrio. Si usted lo pacta y nosotros queremos pactarlo, pues los españoles van a saber muy bien a quien pueden votar. Ahora bien, si usted no lo pacta y no lo cumple, no le pida a los demás que cumpla lo que usted no cumple", ha advertido.

SE ABRE A FÓRMULAS PARA QUE GOBIERNE EL QUE GANE

Al ser preguntado por el malestar que en algunos territorios ha provocado esa propuesta y por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que preferiría una segunda vuelta, Feijóo ha asegurado que "todo aquello que sea concretar que gobierne el que gane" a él le "parece bien".

Así, ha subrayado que "hay países en los que hay segunda vuelta, hay países donde hay un plus para la lista más votada (Italia o Grecia) y hay otros países donde automáticamente en los ayuntamientos gobierna la lista más votada", como el modelo portugués.

El presidente del PP ha afirmado que su partido ha ceñido esta propuesta de reforma legal a los ayuntamientos y ha añadido que "en lo demás", en alusión a las autonómicas o las generales, hay "más dificultades". Sin embargo, ha dicho que "se puede hacer también por pacto, sin necesidad de reforma legal".

PIDE A SÁNCHEZ DEJAR GOBERNAR AL MÁS VOTADO COMO LOS ÚLTIMOS 44 AÑOS

Dicho esto, ha indicado que en el Gobierno central "siempre fue así" porque desde Adolfo Suárez hasta José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy "gobernó la lista más votada sin necesidad de pacto".

"Sería bueno que en la próxima legislatura este acuerdo de 44 años de democracia siguiese vigente. Pero ya le anticipo de que hemos de estar a las duras y a las maduras, si el PSOE quiere, nosotros queremos", ha apostillado, para insistir en que si se produjera ese pacto el PP sería "coherente" con él.

Ante las críticas del PSOE contra su propuesta, Feijóo ha recordado que "hace poco tiempo", en 2005 y 2007, con "ministros bastante más solventes" que los del actual Gobierno se propuso una propuesta similar para la administración local. "Me extraña mucho que el Partido Socialista insulte a ministros del PSOE de otras épocas", ha recalcado.

RECUERDA QUE LO PLANTEÓ JORDI SEVILLA

Así, el jefe de la oposición ha asegurado que él no cree que sea "una broma" o una "tontería" la propuesta que entonces formuló Jordi Sevilla cuando era ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Estoy acostumbrado a que digan que el PP diga tonterías pero que sus compañeros del PSOE también los considere analfabetos. Me parece que es una acreditación de que el Gobierno está un poco cuando menos descolocado y, sobre todo, el Gobierno acredita que le vale gobernar con todo y con todos pierda, gane o medio pensionista", ha enfatizado.

Feijóo ha subrayado que el plan de calidad institucional del PP incluye un total de 60 puntos, no solo el de la lista más votada, porque es una "apuesta por la regeneración democrática" que cumplirá si llega al Palacio de la Moncloa. "Todas esas propuestas están llenas de compromiso político y de compromiso de regeneración", ha afirmado.

Según ha explicado, su objetivo es "intentar mejorar la independencia de los órganos reguladores del estado" e "intentar que no se confunda el Gobierno con las instituciones del Estado". Además ha destacado que quieren "despolitizar" el Consejo General el Poder Judicial y "poner los mejores en el Ministerio Fiscal, en el Consejo de Estado, en el Instituto Nacional de Estadística, en el Centro de Investigaciones Sociológicas y en el Centro Nacional de Inteligencia".

El líder del PP ha señalado que, aunque solo se ha puesto el foco en una propuesta --la relativa a la lista más votada--, si están de acuerdo en las otras 59 propuestas de su plan de regeneración sería "sin duda un gran avance".