Feijóo redobla el choque con Sánchez y dice que Bildu ha conseguido más con su Gobierno que en sus años de violencia

Dice que no posee la "arrogancia y soberbia" del jefe del Ejecutivo, quien se equivoca si cree que los españoles se van a quedar "mudos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recrudecido este sábado su choque con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando su "soberbia", "arrogancia" y "autoritarismo" y censurando sus pactos con aquellos que quieren irse de España. De hecho, ha resaltado que Bildu "ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia" a los que ha sometido a España.

Así se ha pronunciado en un acto organizado por el PP --bajo el título 'En defensa de un gran país'-- en el Polideportivo Antonio Magariños, situado junto a las instalaciones del I.E.S Ramiro de Maetzu en el que estudió y jugó al baloncesto el presidente del Gobierno. Previamente, han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ante unas 2.000 personas --según fuentes de la organización--, Feijóo ha repasado los pasos del Gobierno estos 15 días, como derogar el delito de sedición de "madrugada"; las consecuencias de su "mal" redactada ley del 'solo sí es sí' que está provocando la excarcelación de agresores sexuales; o la falta de explicaciones sobre la tragedia de la valla de Melilla de junio.

El jefe de la oposición ha asegurado que "por si fuera poco"ha "pactado con Bildu una transferencia de las competencias de Tráfico" para que la Guardia Civil "no esté en la comunidad de Navarra". "Lo peor es que Bildu-Batasuna ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a los ciudadanos, a la Guardia Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha recalcado.

El presidente del PP ha avisado a Sánchez que "se equivoca" si piensa que su Gobierno "puede pasar por encima de todo y de todos" sin que los españoles reaccionen. Así, ha advertido al jefe del Ejecutivo y al PSOE que la mayoría de españoles no van a quedarse "callados" y "mudos". "No insultar no significa arrodillarnos y callarnos", ha aseverado.

"Si Sánchez y sus barones quieren decirle amén a Podemos, hasta cuando hacen una chapuza de ley, nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino, nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de Otegi, nosotros no", ha enfatizado.

PIDE CONVERTIR "LA INDIGNACIÓN EN VOTOS"

Por eso, el líder del PP ha pedido convertir la "indignación de lo que está pasando en votos". "Nuestro objetivo no es llenar las calles sino llenar las urnas, de gente libre que vota libremente", ha proclamado, ante lo que uno de los asistentes ha gritado: "Hay que llenar las calles también".

De esta forma ha lanzado así un mensaje velado a Vox. El partido de Santiago Abascal ha convocado este domingo una manifestación en la Plaza de Colón en protesta por la derogación del delito de sedición, mientras que los 'populares' han optado por una campaña de actos recorriendo España como el de Madrid. El jueves estuvieron en Badajoz, hoy en Madrid y la próxima semana harán parada en Albacete y Zaragoza.

A renglón seguido, Feijóo ha aprovechado para apelar al voto útil al PP porque, según ha dicho, Sánchez "celebrará" cualquier voto a otras formaciones que no sean el Partido Popular. Según ha recalcado, si unen el voto de centroderecha en torno al PP van a tener "la mayoría suficiente para gobernar" pero si lo dividen "van a seguir gobernando sanchistas, nacionalistas e independentistas".

"¡Si queremos a España, unámonos por España!", ha exclamado Feijóo, que ha señalado que las mayorías absolutas que ha conseguido en su vida es porque supo explicar que si unen el voto de centroderecha vamos a tener la mayoría suficiente para gobernar.

"SERVIL CON EL INDEPENDENTISMO Y CRUEL CON EL CONSTITUCIONALISMO"

En este sentido, ha afirmado que la mayoría de los españoles no van a "desaprovechar la oportunidad del 28 de mayo para expresar su 'no' a lo que está ocurriendo en España y su 'sí' a una forma distinta de gobernar en España".

"¿Qué se le puede decir a un partido servil con el independentismo y cruel con los constitucionalistas? ¿Qué se le puede decir a un partido que perdona la sedición a los delincuentes y saca a la Guardia Civil del territorio español? Lo único que se le puede decir de todo esto es 'este PSOE ya no' 'Ahora el PP, sí", ha manifestado.

Feijóo ha puesto a auditorio en pie cuando ha preguntado a los presentes si se imaginan qué podría ocurrir si tienen a Sánchez otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa. "Esto ha de terminar, ha de finalizar, y democráticamente lo vamos a hacer", cosechando una cerrada ovación.

El líder del PP ha afirmado que los españoles necesitan "un buenGobierno" y se ha comprometido a que, si es elegido presidente, pondrá el Gobierno de España "a la orden de la mayoría y no al servicio de la minoría". "Servir a la gente, que es lo que he hecho toda mi vida, es la razón que me trajo hasta aquí", ha apostillado.

Tras asegurar que conoce a la perfección que la tarea que tiene por delante es "representar a una gran mayoría de españoles y contribuir a traer la concordia a este país", ha dicho que él quiere "unir, reunir y coser lo que está roto". "Y si no creyera que estoy preparado para hacerlo no estaría aquí, no vendría aquí, no me sometería a todos los insultos a los que me someto todos los días, todas las semanas y todos los meses", ha resaltado, cosechando de nuevo un fuerte aplauso de los suyos.

"NO POSEO SU ARROGANCIA NI SU SOBERBIA"

Además, ha criticado que Sánchez envíe a sus ministros a "descalificar" al adversario. "Si no me importara lo que están pasando tantos y tantos españoles, no me llamaría Alberto Núñez Feijóo, me llamaría Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y no lo soy. Ni parecido. No me llamo así. No poseo su arrogancia ni su soberbia", ha afirmado.

Dicho esto, ha indicado que "solo hay algo que supera la incompetencia" de los que están gobernando España: "su soberbia", la misma que lleva a que el Gobierno de Sánchez sigue sin reconocer, por ejemplo, el "más mínimo error" en su gestión de la pandemia o que hay familias que lo están pasando mal por la crisis, situacióna la que solo saben responder con la creación de nuevos impuestos.

"Entre impuestos y familias: familias. Entre indultos y cumplir la palabra: cumplir la palabra. Entre sedición y unidad: unidad. Entre incompetencia y jueces: jueces. Entre soberbia y servicio público: servicio público. Entre Podemos y dignidad: dignidad. Entre Esquerra y Constitución: Constitución. Entre Bildu y Guardia Civil: Guardia Civil. Entre este PSOE y el interés general: interés general. Y entre Sánchez y España: España. ¡Adelante!", ha concluido.

Feijóo ha acudido acompañado a este acto por buena parte de la cúpula 'popular'. Así, en primera fila estaban también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, entre otros.