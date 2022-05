Feijóo rehúsa ser comentarista de "exabruptos" como el de García-Gallardo sobre aborto o Sánchez llamándoles "mangantes"

ALBACETE, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que él no se va a dedicar a hacer de "comentarista" de "descalificaciones o exabruptos" como el del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre el aborto o del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamando "mangantes" a los dirigentes del PP.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones contra el aborto de García Gallardo (Vox) asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez con su Ley del aborto invita "a triturar en el vientre de las madres a quien tiene discapacidad" y replicando a la socialista Noelia Frutos, procuradora con discapacidad, que le iba a contestar "como si fuera una persona como las demás".

Al ser preguntado si ve tolerables esas palabras del vicepresidente de Castilla y León, Feijóo ha indicado que él ha seguido este asunto a través de los medios. "He oído que la persona que ha hecho ese tipo de manifestaciones ha dicho que no se habían producido exactamente como parece ser se recogen, pero creo que me he pronunciado al respecto", ha asegurado, remitiéndose a sus declaraciones de este miércoles, donde calificó de "sorprendentes" esas manifestaciones.

Dicho esto, Feijóo ha afirmado que él ha acudido a Villarobledo (Albacete) a hablar del sector vitivinícola y lácteo, máxime cuando se trataba de su primera visita a Castilla-La Mancha como líder del Partido Popular.

DICE QUE ENTONCES NO PODRÍA HACER OTRA COSA

"No voy a hacer de comentarista de descalificaciones ni de exabruptos de cualquier político, ya sea de una comunidad autónoma o del presidente del Gobierno, cuando dijo que el PP era un partido de mangantes", ha enfatizado.

El presidente del PP ha recalcado que si él tuviera que "hacer comentarios a todas las descalificaciones impropias de los políticos, empezando por el presidente del Gobierno, no podría visitar España" y solo se podría dedicar a hacer de "comentarista político".

"Realmente mi objetivo no es ser comentarista político. Por tanto, ni los mangantes del presidente del Gobierno ni este tipo de cosas merecen más comentario que el que acabo de referir", ha finalizado Feijóo.