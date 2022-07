Feijóo reivindica el 'Espíritu de Ermua' ante una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo en el Congreso

La reunión se produce el mismo día que se vota en el Congreso la Ley de Memoria, que el líder del PP ha prometido derogar si gobierna

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves ante casi una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo el 'Espíritu de Ermua', cuando se cumple el XXV aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanc. La reunión se ha producido el mismo día que el Pleno del Congreso vota la Ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado con Bildu.

Feijóo se ha comprometido a derogar esa Ley de Memoria y está dispuesto a trabajar para conseguir "también los votos del próximo PSOE", para que "juntos restablezcan la memoria y la justicia", según avanzó el pasado sábado en la localidad vizcaína de Ermua en un acto en el que también han participaron el expresidente José María Aznar y Mari Mar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA en julio de 1997.

Poco antes de ese encuentro, el jefe de la oposición ha cargado duramente, en una entrevista en Telecinco, contra la Ley de Memoria, que ha llamado "Ley Bildu", y que considera "un retroceso en las libertades y en la democracia española".

FALTAN COVITE Y LA ASOCIACIÓN 11-M

Feijóo ha asistido a la reunión con las asociaciones de víctimas acompañado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el portavoz adjunto del Grupo Popular y coordinador de Institucional, José Antonio Bermúdez de Castro, y la secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez.

El PP ha señalado que han asistido "prácticamente la totalidad" de las asociaciones que están constituidas en España. Según el listado facilitado por el partido estaban presentes representantes de: Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT); Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (ACAVITE); Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT); Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M; Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León ((AVTCYL); y Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV).

También han acudido la Asociación Dignidad y Justicia; Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE); Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT); Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT); Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril; Fundación Miguel Ángel Blanco; Fundación Profesor Manuel Broseta; Fundación Rodolfo Benito Samaniego; Federación de Asociaciones Autonómicas de España de Víctimas del Terrorismo; Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo; Fundación Villacisneros; Fundación Joaquín Echevarría; y Fundación Broseta.

Se han ausentado de la convocatoria la Asociación del 11-M por problemas de agenda, según los 'populares'. Tampoco ha estado presente el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que preside Consuelo Ordónez, hermana del concejal del PP de San Sebastián y parlamentario vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Fuentes 'populares' han indicado a Europa Press que en este caso esta asociación prefiere un encuentro individual con el Partido Popular.

UNA REUNIÓN CON LAS VÍCTIMAS QUE NO ESTABA EN AGENDA

El propio Feijóo ha confirmado públicamente en su entrevista en Telecinco este jueves que iba a mantener esta reunión con las víctimas, que se ha fijado en el marco del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Sin embargo, fuentes del partido han explicado a Europa Press que no estaba en la agenda pública del partido porque la planteaban como "una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico" tanto por el aniversario como por la Ley de Memoria.

Por ese motivo, el PP ha decidido "circunscribir la reunión al ámbito privado", han señalado las mismas fuentes. Se trata del primer encuentro de Feijóo con las asociaciones, y están satisfechos de que la "inmensa mayoría" hayan decidido sentarse hoy con el presidente del PP toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez", han agregado.

Desde el partido han indicado que el objetivo de este encuentro era manifestar su respeto por las víctimas, su solidaridad con su dolor, y su compromiso por ayudar a que este país no afronte su futuro olvidando su pasado, según fuentes de la formación.