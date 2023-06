Feijóo reivindica "la política de la palabra" en un acto sobre Cultura en el que declina hablar del pacto en Extremadura

Dice que están en tiempos en los que "la palabra de algunos políticos no vale nada" y recalca que "sin palabra no hay política"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes "la política de la palabra" porque, según ha recalcado, "sin palabra no hay política". Lo ha hecho en un acto organizado por su partido para presentar las propuestas electorales en materia de cultura ante las generales del 23 de julio, en el que ha rehusado comentar el acuerdo que han sellado PP y Vox en Extremadura.

Esas dos formaciones han anunciado un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura, en el que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Las negociaciones encallaron la semana pasada después de declaraciones tan contundentes de Guardiola, que dijo tras el pacto en la Comunidad Valenciana que ella no podía "dejar entrar en su Gobierno a quienes niegan la violencia machista".

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola había rechazado públicamente la entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño y había defendido un acuerdo programático. "Mis promesas son sagradas", llegó a decir. Sin embargo, este viernes ha justificado el acuerdo con el partido de Abascal asegurando que, tras un "profundo proceso de reflexión", ha decidido anteponer el "interés de los extremeños" a su propia palabra.

"Mi palabra no es tan importante como el futuro de Extremadura", ha proclamado Guardiola este viernes, para defender la firma de ese acuerdo de gobierno que incluye 60 medidas y una consejería para los de Santiago Abascal. Este pacto se produce un día después del sellado entre PP y Vox en Baleares, si bien en las islas Vox se queda fuera del Gobierno que liderará Marga Prohens.

FUERTES CRÍTICAS DE PSOE Y SUMAR AL PACTO EXTREMEÑO

'Génova' ha justificado la entrada de Vox en el Gobierno de Extremadura porque su voto es "imprescindible" para lograr la investidura, pero ha recalcado que en éste y otros acuerdos que se están cerrando con la formación de Santiago Abascal no hay "cesiones ideológicas". Es más, considera que se confirma "una forma diferente de proceder entre el PP y el PSOE" en relación con los pactos, según fuentes 'populares'.

Después, en un acto del PP para presentar sus propuestas de cultura ante los comicios del 23 de julio, el líder del Partido Popular ha declinado comentar públicamente el pacto que han sellado PP y Vox cuando los periodistas han intentado recabar una valoración tanto a la entrada como a la salida.

Tanto los socialistas como Sumar han cargado contra el PP por ese pacto extremeño. Desde el PSOE, varios de sus dirigentes han acusado al PP de Feijóo de tener "principios de usar y tirar" y de doblegarse ante la extrema de derecha.

"SIN PALABRA NO HAY POLÍTICA"

Feijóo, que en el acto del PP ha anunciado un Ministerio de Cultura en caso de ser presidente del Gobierno, ha aprovechado además su intervención para hacer un alegato a favor de la palabra dada, un mensaje que ha repetido en muchas de sus intervenciones en estos últimos meses para atacar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"En tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política", ha proclamado Feijóo, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes al acto, entre los que se encontraba el exministro socialista César Antonio Molina, que ocupó la cartera de Cultura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha pedido "confiar" en el líder del PP ante los próximos comicios.

Feijóo ha agradecido su presencia a César Antonio Molina y ha dicho sentirse "muy orgulloso de que un socialista convencido" esté en un acto del PP y haya dicho lo que ha querido. "Aquí no se ha pedido carné para entrar ni ideología para sentarse ni censura para hablar", ha aseverado.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de empeñarse en decir a todo el mundo "lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar y lo que se puede o no expresar", y ha defendido el ejercicio de una cultura libre y crítica con el poder.

"UN PROYECTO QUE NO TIENE ETIQUETAS"

Además, el líder del PP ha pedido unidad en torno a un proyecto comprometido con la reconstrucción económica, social e institucional y que "no tiene etiquetas, no va contra nadie, no señala, divide, excluye y no reparte carnés de nada".

Feijóo ha aconsejado a los presentes que "desconfíen" de aquellos políticos que vienen a dar la "solución inmediata aunque nunca haya resuelto ningún problema". Según ha añadido, él no es un político de la "moda del instante", del "consumo rápido" o del "razonamiento frívolo".

"Yo no he salido de un agencia de publicidad, ni actúo como si siempre estuviese en un plató de televisión. Me muevo mejor entre reformas, planificación, presupuestos, leyes. A veces me equivoco y a veces dudo, pero no me equivoco ni dudo en lo importante, en eso no", ha garantizado.

UN MINISTERIO DE CULTURA Y UNA LEY DE MECENAZGO

En este acto, en el que han participado también Borja Sémper y Marta Rivera de la Cruz, Feijóo ha anunciado una Ley de Mecenazgo para captar inversión que potencie la política cultural, basada enla libertad de creación y el talento.

Además, ha asegurado que el titular del Ministerio de Cultura tendrá una visión de Estado para afrontar retos como la precariedad del sector y la coordinación entre administraciones. "En mi Gobierno la cultura tendrá un rango ministerial, como ha estado presente en todos los gobiernos que he presidido", ha declarado, en alusión a su etapa al frente de la Xunta de Galicia.