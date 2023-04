Feijóo reivindica al PP como el partido "del pueblo" porque le saluda y le vota "la clase más modesta del país"

Insiste en pedir al PSOE un pacto para que, tras el 28 de mayo, gobierne la lista más votada

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes al PP como "el partido del pueblo", "aunque a algunos les moleste", porque le "saluda" y "vota" "la clase más modesta del país".

Tras asegurar que el PP es "el gran partido de España" con sus "problemas, defectos y errores", ha asegurado: "Los indicadores de presidentes o alcaldes no fallan: Si te saluda una persona que barre la calle, alguien que recoge la basura, un ganadero, un agricultor o marinero, es decir, la clase más modesta de país, seguimos siendo el partido del pueblo de España y lo somos porque esos son nuestros votantes y lo que tienen más recursos, también", ha remarcado Feijóo durante su participación en la presentación de los candidatos de municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, que se ha celebrado este viernes a las puertas del Acueducto de Segovia.

Allí, el presidente nacional del PP ha recordado que quedan exactamente 30 días para que se celebren los comicios autonómicos y municipales, que ha calificado de "determinantes" y donde ha asegurado el PP va a ganar como "lleva mucho tiempo haciendo en Castilla y León", una tierra que, ha dicho, "siempre ha mirado por el conjunto de España y ha vertebrado el país".

Es más, ha incidido en que Castilla y León es "la marca del municipalismo español" ya que aquí se presenta uno de cada cuatro municipios del país.

Un partido, el PP, que está en política "para servir y no para servirse", ha aclarado, para señalar que está en política para "colaborar y no para dividir". "No tenemos más objetivo que servir al país y no solo a una parte, sino a toda la nación y no vamos a utilizar a los que quieren destruir la nación para gobernar porque eso es una gran hipocresía política y moral", ha remarcado.

Asimismo, ha insistido en que el PP siempre saca a España de las crisis económicas porque sabe "gestionar y no es lo mismo que gastar", frente a otros que solo gastan. El PP, ha continuado, también tiene derecho a gastar porque "paga siempre".

Tras insistir en que el PP trabaja todos los días para merecer la confianza de los ciudadanos, ha vuelto a pedir un pacto al PSOE para que, tras las elecciones del 28 de mayo, gobierne en los municipios la lista más votada. "Si aceptan el compromiso seremos los primeros en cumplirlo", ha comprometido.

DEROGAR EL 'SANCHISMO'

Durante su intervención, Feijóo ha destacado la relevancia de estas elecciones para "derogar el 'sanchismo'" porque, según ha argumentado, España lleva "demasiado tiempo" dominada por la política basada "en el engaño continuado", la del "señalamiento al discrepante" y donde "la división del Gobierno es una broma". "Antes discutían de vez en cuando, ahora todos los días y luego se reconcilian para volver al Gobierno", ha advertido.

"Llevamos mucho tiempo con teatrillos de militantes, con el uso y abuso de las instituciones del Estado que no del Gobierno, donde lo importante es que cuadre bien una foto en Instagram y no los Presupuestos Generales del Estado. Lo de los cuentos se le da bien, pero lo de las cuentas, fatal", ha espetado.

En este punto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "vocación de líder de la oposición". Según Feijóo, le ha hecho oposición "a Aznar, a Rajoy, a Ayuso, a Moreno y a Mañueco. ¡Cómo no le va a hacer oposición a Mañueco!", ha remarcado, para asegurar también que Sánchez está "obsesionado" con su persona.

"Me alegro de que vayan asumiendo poco a poco que, dentro de unos meses estarán en la oposición de verdad durante muchos años", ha señalado el líder del PP, quien ha añadido que "más que Gobierno" lo que hay es "una agencia de publicidad" que "crea eslóganes, busca culpables y se enfrenta todo el mundo, pero no soluciona ni un problema".

Con estos argumentos, el presidente nacional del PP ha recordado que el 28 de mayo se vota "mucho más" que los alcaldes de 8.000 municipios españoles, sino que se decidirá "la España que ha de ser". Se votará "por seguir igual o por mejorar; por callarse o levantar la mano y decir no al disparate político o por conformarse aunque todo esté mal o por apostar por una política mejor".

"Deroguemos el 'sanchismo' con los votos", ha pedido, para indicar que España está en disposición de abrir "un gobierno nuevo, centrado y reformista" para afrontar los retos del país y no estar en "campaña electoral permanente".

Un gobierno, ha continuado, que se dedique "a servir a los españoles y no a dividirlos y que se dedique a mejorar la economía porque sin ella no hay servicios públicos".