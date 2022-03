Feijóo reivindica que Extremadura necesita "respeto" para una tierra que "ha mostrado siempre su solidaridad"

MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este domingo que "lo que necesita Extremadura es respeto" para una tierra que "ha mostrado siempre su solidaridad cuando ha habido algún problema, y que no le ha creado un solo problema a España", ha dicho.

"Extremadura necesita respeto para una de las tierras más hermosas de Europa, para una tierra que nunca pide nada y siempre da, para una tierra a la que nunca le han regalado nada", ha señalado Núñez Feijóo en la tarde de este domingo en Mérida, donde ha cerrado su campaña como candidato a la Presidencia del PP, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

En su intervención, el también presidente de Galicia ha reivindicado que "es verdad que España necesita un Gobierno mejor, pero también es verdad que Extremadura necesita que España tenga un Gobierno mejor", que priorice "los intereses generales".

Y es que, a juicio del candidado a liderar el PP nacional, "Extremadura necesita un Gobierno que tenga una visión conjunta del país", ya que si no "lo que importa es tener un lobby de CCAA que manden en el Gobierno de españa, y entonces Extremadura pierde", ha advertido.

Así, Feijóo ha señalado que Extremadura necesita "un Gobierno que represente a la mayoría y que se construya desde la centralidad", ya que ha alertado "el radicalismo y el populismo, lo que hacen es que Extremadura pierda", ha dicho.

Por eso, el dirigente gallego ha señalado que "algunos dirán que lo que necesita Extremadura es un partido nacionalista, o un partido regionalista", una opinión con la que él discrepa, ya que a su juicio, "lo que necesita Extremadura es un sistema de financiación no pactado entre dos e impuesto al resto de los 15",

Así, ha añadido que Extremadura "necesita unos servicios públicos, una cohesión territorial", así como "infraestructuras físicas y tecnológicas", ha concluido Feijóo, quien en este punto ha ironizado señalando que él se ha "quejado mucho" del AVE a Galicia, pero "la verdad es que pasando por aquí no me quedan ganas de volver a quejarme del AVE. No volveré a hacerlo", ha dicho.