Feijóo reprocha al Gobierno que no informara al PP del escudo antimisiles y pregunta si España está fuera por Podemos

Ve "grave" que Robles diga que España no había sido invitada pero Alemania confirme lo contrario: "Alguien no está contando la verdad"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez no haya informado a su partido del escudo antimisiles europeo y ha preguntado si el hecho de España no forme parte de este proyecto que impulsa Alemania tiene que ver con su socio Podemos. Según ha denunciado, el actual Ejecutivo ha "roto" la tradición" de dar cuenta al primer partido de la oposición de los asuntos de Estado.

Feijóo ha realizado declaraciones a los medios en Bruselas antes de asistir a la cumbre de líderes del PPE que tradicionalmente se celebra en las horas previas al Consejo Europeo. Este miércoles ya mantuvo un encuentro de hora y media con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente del PP ha señalado que trasladó a Von der Leyen el "respaldo a todas las medidas políticas, económicas, humanitarias y de defensa" que está impulsando la Comisión Europea y ha lamentado que en España haya habido "divisiones" dentro del Gobierno en relación a la posición "inequívoca" que hay que mantener tras la invasión de Ucrania.

De hecho, ha dicho que el PP no sabe si detrás de esas "divisiones" en el seno de la coalición de Gobierno en política exterior y de defensa está el rechazo a formar parte del escudo antimisiles que propone Alemania.

Al ser preguntado después si el PP querría que España entrase en ese escudo antimisiles, Feijóo ha denunciado que el Gobierno actual "nunca jamás" ha informado a su partido desde que él es presidente del partido de la política exterior, de defensa y de seguridad española.

"No sabemos en qué consiste la propuesta de escudo antimisiles del canciller alemán ni sabemos cuál es la postura del Gobierno español, salvo la negativa, ni sabemos cuáles son las consecuencias de esa negativa", ha manifestado.

Es más, el jefe de la oposición ha dicho que el PP tampoco sabe si el PSOE "estaba a favor" de introducir a España en el escudo antimisiles y "el problema que tiene es con sus socios de Podemos". Según ha añadido, se ha "roto la tradición" de mantener informado al principal partido de la oposición de los asuntos de Estado. "Y uno de los asuntos de Estado es la política de Defensa. No tenemos ninguna información del Gobierno", se ha lamentado.

Feijóo ha asegurado que se han enterado a través de los medios que España "ha sido invitada a formar parte de esa estrategia y ha dicho que no". "Y lo que es más grave, España ha dicho que no había sido invitada y el Gobierno alemán confirmó que sí había sido invitada. Por lo tanto, alguien no está contando la verdad", ha enfatizado.

EL PP YA HA PEDIDO LA COMPARECENCIA DE ALBARES Y ROBLES

El PP ya ha reclamado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezcan en el Congreso para explicar por qué España se ha quedado fuera del escudo antimisiles europeo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja el pasado martes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que Alemania "ya ha dejado claro que sí ofreció la participación a España en este proyecto", por lo que ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe ofrecer explicaciones.