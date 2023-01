Feijóo reprocha a Sánchez su política con Marruecos y cuestiona el beneficio que le reporta a España

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a Marruecos dado que es "incapaz" de apreciar en qué beneficia a España. Añadió que está marcada por bandazos, como su giro con el Sáhara Occidental y el fin de la relación de amistad con Argelia.

Durante su intervención ante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Senado, Feijóo ha reprochado que Sánchez vaya a la cumbre con Marruecos en Rabat con la "mitad de su gobierno ausente", en referencia a los ministros de Unidas Podemos que no participarán en la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países.

El líder popular ha criticado de forma irónica que uno de los "mitos del sanchismo" es el prestigio internacional del presidente, pues en su "imaginario" cree que España lidera todos los asuntos estratégicos en Europa, cuando la realidad es "tozuda" en materia de asuntos exteriores.

Y aunque no ha querido profundizar en el caso de Marruecos para "no poner nervioso a Sánchez", ha relatado que primero empezó no yendo a Rabar en su primer viaje oficial y luego dio el "bandazo" a la posición tradicional de España sobre el Sáhara, que todavía no ha aclarado a los españoles.

Fruto de estos vaivenes, ha sostenido el líder del PP, es que el actual Gobierno sea incapaz de mantener el tratado de buena amistad con Argelia precisamente por este giro en el Sáhara y el último episodio es que el PSOE haya votado en la eurocámara "en contra de la libertad de expresión". "Usted sabrá y la historia le juzgará", ha lanzado a Sánchez.

Con ello se refería al hecho de que los eurodiputados del PSOE votaran el 19 de enero en contra de una resolución en el Parlamento Europeo, pactada por los grandes grupos incluido el socialdemócrata, que denunciaba la posible participación de Marruecos en la trama de sobornos para ganar peso político en las instituciones europeas, que implica a varios eurodiputados socialistas, incluyendo la vicepresidenta cesada Eva Kaili.

En el apartado de la situación de los Derechos Humanos, la resolución urgía a las autoridades marroquíes a respetar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y a garantizar a los periodistas encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales.