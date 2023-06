Feijóo resalta que Sánchez también "cobra" un plus para gastos de vivienda como diputado a pesar de vivir en La Moncloa

Dice que "desde hace mucho tiempo todo el mundo sabe" que los presidentes de partidos cobran un sueldo adicional

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado este jueves que el presidente, Pedro Sánchez, "cobra" un plus para gastos de vivienda por su condición de diputado, a pesar de que vive en La Moncloa, después del debate abierto por el montante de 39.000 euros que él percibe del PP por "gastos de representación" al margen de su retribución como senador.

El PP aclaró el miércoles que Feijóo "no tiene sueldo" en el partido, pero sí una asignación que asciende a 39.260 euros en concepto de gastos de representación, después de que el PSOE exigiera conocer si el 'popular' cobraba un "sobresueldo" de su partido.

Así, la cifra que percibe Feijóo es superior a la que cobra Sánchez como presidente del Gobierno, 110.000 euros brutos frente a 90.000. En rueda de prensa desde Bruselas, requerido por esta cuestión, el líder 'popular' ha asegurado que como presidente de la Xunta de Galicia "tenía menos sueldo que ahora" y sabe "perfectamente" lo que es ser presidente "y cobrar menos que en la oposición". "Lo sé perfectamente", ha hecho hincapié.

En esta línea, ha asegurado que Sánchez "cobra" una asignación por su condición de diputado. "Cobra un plus de diputado para gastos de vivienda", ha explicado, contraponiendo su situación a la de Sánchez y argumentando que "no es lo mismo vivir en una ciudad y tener que hacer frente a gastos" como los de la vivienda que "vivir en el Palacio de La Moncloa".

"Y lo cobra siendo el presidente del Gobierno", ha añadido, antes de abundar: "Creo que la vivienda de momento no le cuesta nada, pero recibir lecciones del presidente de cobrar un plus por vivienda, viviendo en La Moncloa, los españoles tendrán su opinión". No obstante, ha subrayado que la situación de Sánchez es "legal".

SÁNCHEZ, CASI MIL EUROS AL MES

Sánchez tiene derecho a una cuantía mensual de 958,75 euros como diputado electo por Madrid, una cifra que se entiende como una indemnización por los gastos que origina a sus señorías la actividad de la Cámara. Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

No consta si el presidente ha renunciado a percibir esta cuantía, como sí han hecho los ministros de Unidas Podemos, Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón. En cambio, el sueldo de diputado, de 3.120 euros al mes, no puede cobrarlo porque ya cobra como miembro del Gobierno.

Por otro lado, Feijóo ha justificado la asignación de 39.000 euros que cobra del PP señalando que "desde hace mucho tiempo todo el mundo sabe" que los presidentes de partidos políticos cobran un sueldo adicional, asegurando que le parece "sorprendente" que se le pregunte por la cuantía en cuestión.

Además, ha sostenido que los datos ofrecidos el miércoles "incluyen la totalidad de las indemnizaciones que percibe" como presidente del PP y del Comité de Dirección, que además son "similares" a las que venía percibiendo el anterior presidente del partido, Pablo Casado. "Es la totalidad, no hay ninguna otra remuneración o gasto de representación por parte del PP", ha remachado.

El PP señaló el miércoles que actualizará los datos de renta y patrimonio de su presidente en el Senado conforme a los plazos "reglados" y no tienen intención de modificar dato alguno en los términos que reclamó el miércoles el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil.

En este contexto, Feijóo ha garantizado que cumplirá con sus obligaciones de declarar su patrimonio a la Cámara Alta "una vez que finalice el período de sesiones, que aún no ha finalizado" y que expira el 17 de agosto, dado es miembro de la Diputación Permanente del Senado.