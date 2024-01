Feijóo reta a Cerdán y Turull a aclarar juntos sus pactos y si habrá referéndum o "colorín colorado" como dice Junts

Alerta de una "aceleración del ritmo de cesiones" pero asegura que el PP activará una ofensiva para "defender la integridad" de España

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al secretario general del Junts, Jordi Turull, a comparecer juntos este miércoles tras reunirse en el Congreso para explicar los pactos que han sellado, como el de inmigración, y en qué consiste la amenaza de "colorín colorado" que lanzó el partido de Carles Puigdemont si el Estado se niega al referéndum.

Así se ha pronunciando en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores que se ha celebrado en el Senado, un día después de que se haya sabido que Cerdán y Turull se reunirán este miércoles en el Congreso y el secretario general de Junts haya insistido en la necesidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con la advertencia de que "si el Estado se niega en redondo, colorín colorado".

Según Feijóo, la pasada semana el PSOE "aceptó avanzar hacia un pacto fiscal insolidario", "abrir la puerta a coaccionar la libertad de las empresas para obligarlas a ubicarse en un determinado territorio", "trocear la política de inmigración que abre la puerta a romper la soberanía nacional" o "expulsar la escasa Policía Nacional que queda en Cataluña". Y todo ello, "sin explicar a nadie qué es lo que se ha acordado en este punto".

"Ya que mañana parece ser que se va a reunir el señor Cerdán y el señor Turull, en una reunión del PSOE y Junts, le agradeceríamos que den una rueda de prensa conjunta y nos expliquen cuál es el contenido y alcance de los acuerdos que han cerrado en el Congreso", ha subrayado.

A su entender, deben aclarar "exactamente qué se entiende por cesión integral de la inmigración". "Y de paso que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turull aclaró 'si no hay referéndum, colorín colorado'. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al Gobierno de España", ha manifestado.

"DESGUACE CONSTITUCIONAL"

Feijóo ha afirmado que el PP se va a dedicar esta legislatura a "defender España" tras los pactos de Sánchez con sus socios, cuyo "único proyecto común es el desguace constitucional". A su entender, lo que está ocurriendo es una "aceleración del ritmo de cesiones".

En este punto, ha aventurado que las "cesiones" y los pagos "vergonzantes" no van a acabar y, de hecho, ha señalado que "nadie puede asegurar que no haya un referéndum, indultos por terrorismo de ETA o una política migratoria troceada en 17". A su entender, el PSOE no está aplicando su programa electoral "sino el de Junts".

"La verdad es que Bildu gobierna en Pamplona gracias al PSOE o queestamos más cerca de ver una foto de Sánchez recibiendo aPuigdemont, en vez de ver a éste rindiendo cuentas ante el TribunalSupremo", ha manifestado.

Según el jefe de la oposición, con el Gobierno de Pedro Sánchez lo los españoles tienen que "estar preparados para cualquier cosa". "El PP lo está y así lo demostrará en el Congreso, en el Senado y en la calle", ha sentenciado.

OFENSIVA POLÍTICA, INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Por eso, Feijóo ha reiterado que el Partido Popular activará una ofensiva política, institucional y social "para defender la Constitución española, la igualdad de los ciudadanos y la integridad" del país.

Además, ha pedido a los diputados y senadores que trabajen más que nunca porque su "responsabilidad es mayor que hace una semana", dado que "es mayor la amenaza que supone este Gobierno". "Es la primera vez donde la mayoría en el Congreso no pude gobernar, donde el Gobierno no tiene mayoría y donde las minorías son los protagonistas de la vida política nacional y en el Congreso", ha declarado.

En este punto, ha insistido en la alternativa que supone el PP a un Gobierno que, según ha dicho, encamina a España "hacia el deterioro de las instituciones democráticas y el retroceso de los derechos más fundamentales".

"Ninguna mentira tapará la verdad y ningún escándalo quedará sin respuesta", ha avisado, para anunciar que el Grupo Popular promoverá "tres plenos al mes" en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para "recuperar la dignidad del parlamentarismo" y "contrarrestar la humillación" que, a su juicio, se vive en el Congreso de los Diputados, donde "las minorías mandan".