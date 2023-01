Feijóo reta a Sánchez a dejarle gobernar si gana las generales y a decirlo antes de la campaña

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dejarle gobernar si su partido gana las elecciones generales y a responderle antes de que empiece la campaña electoral.

"Yo me comprometo y le hago la propuesta a Pedro Sánchez de que si no gano las elecciones, no merezco ser presidente del Gobierno. Y espero que, recíprocamente para jugar con el mismo reglamento, Pedro Sánchez diga que, si no es la fuerza más votada, dejará gobernar al que gane las elecciones", ha subrayado en el transcurso de un coloquio en el Círculo Ecuestre.

También se ha reafirmado --en un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona-- en que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos tras las municipales de mayo, y ha asegurado que no le importa quedarse "solo".

