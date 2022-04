Feijóo se reúne este martes con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme para "enriquecer" su plan económico de bajada de impuestos

Asegura que el PP remitirá esta semana a Moncloa su propuesta con la que demostrará que en España "existe una alternativa real"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este martes con los máximos responsables de la patronal (CEOE y Cepyme) y de los sindicatos (UGT y CCOO) con los que quiere estrechar lazos tras su llegada a la Presidencia del Partido Popular y "continuar enriqueciendo" la propuesta alternativa fiscal que el partido remitirá a La Moncloa esta misma semana.

En concreto, la agenda de Feijóo dará comienzo a las 09.00 horas, cuando recibirá en la sede del PP de la calle Génova al presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva. Posteriormente, a partir de las 11.00 horas, se reunirá con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Ya por la tarde, a partir de las 16.30, Feijóo se entrevistará con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, mientras que con el secretario general de la UGT, José María Álvarez, lo hará a partir de las 18.00 horas.

EL MISMO DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE MAÑUECO

Feijóo ha justificado su ausencia de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León por su agenda este martes con los agentes sociales. Ese acto tendrá lugar mañana a las 12.00 horas en Valladolid, en la sede de las Cortes, y asistirán la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha expresado este lunes su "apoyo incondicional" a Mañueco, que ha "ganado limpiamente" las elecciones a autonómicas y ha recordado que tampoco pudo acudir en 2019 a su toma de posesión por su agenda como presidente de la Xunta de Galicia.

El encuentro del presidente del PP con los principales representantes de los agentes sociales en España se produce pocos días después de que fuese recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI y en el Palacio de la Moncloa por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

EL PP OFRECE SU SALA DE PRENSA A LOS AGENTES SOCIALES

Feijóo continúa de este modo con los trabajos para concretar una alternativa económica que se elevará al Gobierno esta misma semana y para la que quiere contar con la opinión y aportaciones de los responsables de los empresarios y de los sindicatos, según su equipo.

Desde su elección como presidente del PP, el dirigente popular ha reclamado al Ejecutivo medidas inmediatas que palien los efectos sobre los hogares y empresas de una inflación histórica y, al mismo tiempo, ha instado a aprobar reformas fiscales y laborales que despejen las incertidumbres económicas que amenazan a España desde hace varios años.

En esos encuentros Feijóo quiere presentarse a los sindicatos en su calidad de nuevo jefe de la oposición y hablar de política económica y laboral de España. En este contexto, les comentará que el PP trabaja un plan de rebaja del IRPF que afectaría a "cuatro de cada cinco ciudadanos".

Eso sí, fuentes del equipo del líder del PP han señalado a Europa Press que en esas reuniones que se celebrarán en Génova, Feijóo no entregará a los sindicatos ningún documento con su propuesta dado que al primero al que se la quiere hacer llegar es al Gobierno.

"Veremos si nuestro borrador se puede enriquecer con lo que aporten patronal y sindicatos", han añadido las mismas fuentes, que no descartan que el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, pueda ser el encargado de comparecer este martes ante los medios para dar cuenta de esas reuniones. El PP ha ofrecido su sala de prensa a los agentes sociales por si quieren atender a los medios tras su encuentro con Feijóo.

LA INFLACIÓN, EL "IMPUESTO MÁS INJUSTO"

Feijóo ha asegurado este lunes que en el Gobierno de Pedro Sánchez hay "más inacción que nunca antes" y se "retrasa" la solución de problemas "graves" como la inflación que vive España e incluso "se niega a aceptar medidas resolutivas para disminuir el impuesto que grava a las rentas más bajas y modestas" con el 10% de inflación.

Tras recalcar que los ciudadanos están afrontando los precios más altos de las últimas cuatro años, ha señalado que desde la Moncloa "se responde con el Gobierno más caro de la democracia", al ser el que tiene "más asesores, más ministros y más gasto burocrático y superfluo que nunca".

"Creo que los españoles no merecen tanta dejadez, ni tanta soberbia ni tanta altivez", ha declarado Feijóo ante la Junta Directiva del PP gallego, donde ha confirmado que el PP remitirá a Moncloa su plan económico centrado en la bajada de impuestos para demostrar que en España "existe una alternativa real que hace propuestas después de estudiarlas y meditarlas".

Previamente, en su visita a un centro de salud en O Porriño (Pontevedra), Feijóo ha echado en cara a Sánchez que rechace su bajada fiscal y le ha recordado que una inflación del 10% es el "impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y bajas".

"Con un 10% de inflación, un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles", ha declarado a los periodistas.