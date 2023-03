Feijóo sostiene que Marlaska, si es "inteligente", tiene que dimitir: "Cualquier español se pregunta qué más debe hacer"

Carga contra un Gobierno "en crisis" por sus "escándalos" y bromea con que para "entender" a la izquierda hace falta "mapa y brújula"

ALICANTE, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dimitir, si es "inteligente", y así no dejarse utilizar como "cortafuegos" para "salvar la responsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha asegurado que a día de hoy "cualquier español se pregunta qué más debe de hacer" para renunciar al cargo, tras ser "reprobado por el Congreso" o por la "cacicada" del cese del coronel Pérez de los Cobos y la dimisión de María Gámez al frente de la Guardia Civil "por corrupción".

En un acto del PP este viernes en Elche (Alicante), en el que ha intervenido junto al presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el de la formación en esta ciudad, Pablo Ruz, Feijóo ha recurrido a la ironía para "reconocer" al presidente del Gobierno su capacidad de "demoler" el prestigio de quienes le acompañan, en este caso Marlaska, a quien ha convertido, a su juicio, en un ministro "pésimo".

"No es razonable esconderse detrás de sus subordinados para tapar errores, o cesar al general de la Guardia Civil por haberle hecho caso a un juez y, sin embargo, no presentar su dimisión para salvar a Sánchez", ha argumentado.

Por ello, el líder del PP ha sostenido que España tiene un Gobierno "en crisis" por "su división, sus errores y sus escándalos". "En apenas unos días, el ministro del Interior ha sido reprobado en el Congreso, ha comparecido en Parlamento Europeo para dar explicaciones por los muertos y heridos en la valla de Melilla, ha cesado a la directora de la Guardia Civil por corrupción y ha acreditado que el que manda en la política penitenciaria no es él sino Otegui, que es el que decide qué presos de ETA se van a las cárceles del País Vasco", ha enumerado.

Y "por si no fuera poco", ha añadido, el Tribunal Supremo "ha venido a decirle que el cese del general de la Guardia Civil --Pérez de los Cobos-- fue una cacicada ilegal" porque, ha defendido, lo "único que hizo" el entonces responsable del instituto armado fue "hacer caso y asumir las órdenes de la justicia, que prohibió dar información de un sumario al Gobierno".

Por todo ello, ha asegurado que "cualquier español se pregunta qué más debe de hacer Marlaska para dimitir", al tiempo que ha emplazado al ministro del Interior a, "si es inteligente", presentar su dimisión para que no "lo utilicen como cortafuegos para salvar la responsabilidad del presidente del Gobierno".

"ENÉSIMA" CRISIS DEL GOBIERNO

Por otro lado, el presidente del PP, durante su intervención en Elche ante los militantes y simpatizantes del partido, ha cargado contra el Gobierno tras una semana inmerso en una "nueva crisis" por el relevo de dos ministros, la "enésima" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

"Aunque penséis que no, este Gobierno ha nombrado a 42 ministros", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que la "realidad" es que "había motivos para cesar a muchos de ellos, aunque --Sánchez-- solo ha sustituido a dos de ellos y no ha aprovechado la oportunidad de, dado que todavía le quedaban 20, fuesen reordenadas las competencias de los restantes". Además, se ha cuestionado si los anteriores gobiernos "han trabajo con 13 o 14 ministros", por qué no lo puede hacer "en plena crisis" el actual, "que tiene 22".

"Esta semana empezó con una crisis de gobierno y sigue con un Gobierno en crisis por su división, sus errores y sus escándalos", ha afirmado Feijóo, que también ha aludido, sin mencionarlo, al proyecto de Yolanda Díaz y las diferencias con Podemos al respecto, para afear al Ejecutivo su "división".

"Hubo un tiempo en que los ministros se dividían entre los del PSOE y los de Podemos, ahora es todo más complicado, porque algunos se quieren sumar al PSOE y otros creen que los de Podemos restan a los que suman", ha rememorado.

"MAPA, CANTIMPLORA Y BRÚJULA"

Para Feijóo, la cuestión es que para "entender" a la izquierda española hace falta "mapa, cantimplora y brújula" para ver "dónde esta cada cual, quién está enfrente de quién y quién manda donde no manda nadie". "Este Gobierno no pasa oportunidad de acreditar que está dividido", ha señalado. "Ahora, llevan varios días debatiendo si van a o no al mitin --de Díaz--, un mitin de un partido del Gobierno que no saben si van a ir los de ese partido o no", ha criticado.

Así, ha sostenido que el Gobierno de España solo está unido "por afán de mantenerse" en el poder. "Están en tiempo de descuento y disimulan", ha recalcado, a la vez que ha advertido de que esta "división" del Ejecutivo es "la crisis más profunda que ha tenido ningún otro gobierno en la democracia española".

En este punto, ha atribuido esta "crisis" a los "errores" cometidos, a su parecer, por el Gobierno, como por la ley del 'Solo sí es sí', que ha conllevado "la rebaja de las penas a 800 delincuentes sexuales, de los que varios de ellos han salido de la cárcel", ha avisado. O errores, ha continuado, "todavía mayores si es que caben", como el hecho de "no querer reformar con la urgencia que necesita" esta misma norma.

"El mismo Gobierno que aceleró la reforma del Código Penal para que los independentistas de Cataluña pudieran venir a España a reírse de los jueces y ciudadanos no es capaz de reformar la chapuza de la ley del 'solo sí es sí' a pesar de que cuentan con los votos del PP para solucionar el problema", ha incidido. "Tienen una parte del Gobierno en contra de la otra parte", ha apuntado.

En este punto, se ha dirigido a Sánchez para advertirle de que no puede hacer a las mujeres y adolescentes "rehenes de sus socios", ni seguir "desprotegiéndolas para proteger a su Gobierno". Y le ha pedido que, si "realmente tiene algún tipo de rigor y respeto", acabe "de una vez" con esta situación y reforme la ley para que "no salga más barato delinquir contra la dignidad de las mujeres y niñas".