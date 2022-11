Feijóo urge a Sánchez a cambiar la "errática" ley del 'sí es sí': "Si no rectifica, doy mi palabra de que lo haré yo"

Maroto critica que Sánchez intente "distraer con otros temas" y no cambie esta "chapuza de ley para no poner en peligro su Gobierno"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a cambiar la "errática" ley del 'solo sí es sí' que ha permitido "revisar a la baja decenas de condenas de agresores sexuales". Dicho esto, ha dado su palabra de que si el presidente del Gobierno no lo hace, él lo hará cuando gobierne.

"Si Sánchez no rectifica la errática Ley del 'solo sí es sí' tienes mi palabra de que lo haré yo", ha afirmado Feijóo en un vídeo grabado que ha difundido en su cuenta oficial de Twitter con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre.

El jefe de la oposición ha recalcado que "quien comete un error tiene que aceptarlo y corregirlo", después de que esa ley del Gobierno haya "permitido revisar a la baja decenas de condenas de agresores sexuales".

Feijóo ha recalcado que esa norma "ya supone daños irreparables", pero "al menos hay que evitar que siga ocurriendo en el futuro". Por eso, ha insistido en que la ley del 'solo sí es sí' debe "cambiarse". "Si Sánchez no lo hace, tienes mi palabra de que lo haré yo", concluye en el vídeo.

GAMARRA: UNA LUCHA QUE EXIGE COMPROMISO DE TODOS

Feijóo lleva días demandando al PP cambiar esa ley y este mismo miércoles presentó en el Senado una moción con esa petición, que fue rechazada. Anoche, en un mitin en Badajoz, emplazó de nuevo públicamente a Sánchez a "rectificar" su ley de Libertad Sexual y "pedir perdón", de forma que "devuelva la dignidad a esas mujeres a las que se la ha retirado" con esa norma.

"Si Sánchez no rectifica, el presidente del 'No es no' tiene muchas papeletas de convertirse en el presidente de la ley solo sí es sí", aseveró el líder del PP, para concluir que "hoy en España se ha dado un paso atrás en la defensa de las mujeres y es un país más inseguro y menos libre".

Por su parte la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado este viernes a las "1.171 mujeres asesinadas en España víctimas de violencia de género desde 2003, 38 este año" y ha asegurado que esta lucha "exige compromiso a todos". "Pedimos al Gobierno que rectifique la Ley del 'solo sí es sí'", ha demandado en Twitter.

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha indicado que el Gobierno te intentará "distraer con otros temas" pero "mientras tanto, sigue pasando esto: un violador de su propia hija pequeña acaba de ver cómo su condena se reduce gracias a la Ley del 'solo sí es sí'". "Y Sánchez sigue sin querer cambiar esa chapuza de ley para no poner en peligro su Gobierno", ha apostillado.

MANIFIESTO DEL PP

El PP ha lanzado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el que lamenta el "retroceso" en la lucha contra esta lacra provocada por la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí'. Además, considera "inconcebible que la incompetencia de un mal Gobierno pueda ensombrecer el trabajo ejemplar de toda una sociedad durante más de 25 años" y urge a "rectificar el grave error".

La dirección del PP hace especial hincapié en la Ley de garantía integral de la libertad sexual cuya entrada en vigor ha "obligado a reducir penas e incluso excarcelar a delincuentes sexuales, con la consiguiente desprotección para las mujeres y niñas".

Ante esta situación, en el documento instan al Gobierno a revisar la ley de "manera inmediata y por la vía de urgencia" para que "quienes cometan delitos sexuales puedan tener las mismas penas que antes de aprobar la citada ley".