Feijóo no valora la exhumación de Queipo de Llanos y prefiere "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz"

GUADALAJARA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado valorar la exhumación esta madrugada en Sevilla de los restos de Queipo de Llano, si bien ha dicho que prefiere "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz".

A preguntas de los medios desde Guadalajara, ha indicado que "la política debe centrase en solucionar los problemas de los vivos".

"Allá cada uno con sus prioridades, lo que me preocupa es la situación económica e institucional del país. Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los ciudadanos españoles", ha rematado.