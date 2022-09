Feijóo ve con buenos ojos la tasa de Europa a las energéticas, que sitúa en las antípodas al impuesto de Sánchez

Tras el 'no' del PP a la iniciativa de PSOE-UP, 'Génova' se afana en explicar la diferencia entre lo que plantea Europa y el Gobierno

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ve con buenos ojos la nueva tasa europea a los beneficios de las eléctricas, una medida que sitúa en las antípodas al impuesto temporal a energéticas y bancos del Gobierno de Pedro Sánchez, según han indicado fuentes 'populares', que alertan además de que el gravamen del Ejecutivo puede ser "inconstitucional" y "contrario al derecho comunitario".

Un día después del 'no' del Grupo Popular en el Congreso a los nuevos impuestos a energéticas y banca planteados por PSOE y Unidas Podemos, desde el PP se han afanado en explicar las diferencias entre lo que plantea Europa y lo que promueve el Gobierno.

En Moncloa llevan semanas vinculando al PP con los "poderosos" y Pedro Sánchez ha recurrido un día más a ese argumento en la sesión de control del Congreso al acusar al PP de defender el "programa de las grandes energéticas" por votar 'no' a los impuestos temporales a las eléctricas y entidades financieras.

EL DISCURSO "POPULISTA" DE SÁNCHEZ

"Ha hecho un discurso populista", señalan fuentes del PP, que le afean que presuma de ser el Gobierno de la mayoría social cuando, a su entender, "no puede pisar la calle" y centra cada aparición pública en "hacer oposición a la oposición".

En el PP consideran una "chapuza" la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos (el diputado 'popular' Mario Garcés la llegó a definir como un "engendro jurídico" en su intervención en la tribuna del Congreso) y creen que Sánchez debería haber retirado esa proposición hasta ver lo que aprueba Bruselas. "Eso habría hecho un Gobierno responsable. Hay un debate europeo y hay que ver qué sale de Bruselas", insisten.

También critican que el Gobierno haya creado esta figura impositiva mediante una proposición de Ley del PSOE y Podemos y no como proyecto de Ley para así evitarse los informes preceptivos del Ministerio de Hacienda y de los organismos supervisores. "De esta forma tendría unas garantías y no habría reparos desde el punto de vista jurídico", agregan las mismas fuentes.

En el PP evitan por ahora pronunciarse acerca de si llevarían al TC el impuesto temporal de Sánchez a la banca y energéticas porque, según subrayan, solo se ha producido un primer trámite en el Parlamento y hay que ver cómo termina. Eso sí, creen que la propuesta de PSOE y UP "tiene que cambiar por completo", según las mismas fuentes.

LO QUE DICE EL PP EN SU PACTO ENERGÉTICO

Los 'populares' marcan las diferencias entre el impuesto de Sánchez y el que plantea Europa, que tiene carácter "finalista" y actúa sobre los beneficios, no sobre los ingresos, según las mismas fuentes. Además, avisan que la doble imposición que pretende el Gobierno es "inconstitucional" y puede que al final haya que devolver el dinero.

En el plan energético que Feijóo remitió a Sánchez el pasado lunes, hay un apartado específico sobre el "impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas". Ahí, el PP señala que la proposición de PSOE y UP dice que gravará los beneficios extraordinarios a las eléctricas pero "lo que realmente gravaría es la cifra de negocios, no los beneficios extraordinarios, y no de todas las eléctricas, sino de algunas".

Por eso, y en línea con lo que está estudiando la UE, plantea que "los ingresos extraordinarios que reciba Hacienda tengan queser compartidos con los consumidores para bajar los precios" y añade que "el plan de Alemania, anunciado por Olaf Scholz el 4 de septiembre prevé esta fórmula".

Además, recuerda que como Reino Unido, han establecido una exención en ese impuesto sobre beneficios extraordinarios, "en un porcentaje muy alto, cuando se planea su reinversión en mejoras energéticas".

El PP señala también que la UE ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto podría conllevar su posterior abolición. Para evitar que España pueda "sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto", el partido de Feijóo propuso la retirada de la proposición de PSOE y Unidas Podemos "hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva".

Precisamente este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha estimado que las medidas para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías productoras de electricidad inframarginales, a partir de renovables o nuclear, y la tasa a las productoras a partir de combustibles fósiles recaudarán 140.000 millones de euros en la UE.

"Proponemos un límite a los beneficios de las compañías que producen electricidad a bajo coste", ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario durante su discurso del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo.