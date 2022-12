Feijóo ve de "enorme gravedad" que Sánchez desproteja al Estado cuando sus socios "anuncian" un referéndum

Dice que España vive una "crisis constitucional sin parangón" porque puede hacerse referéndum y usar dinero de una CCAA sin que sea delito

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que España vive una "crisis constitucional sin parangón" porque es de "enorme gravedad" que el Gobierno "desproteja" al Estado cuando sus socios parlamentarios han "anunciado" un referéndum. Según ha resaltado, con la reforma penal que pretende aprobar el Ejecutivo se podrá convocar un referéndum y utilizar dinero de una comunidad sin que ninguna de ambas cosas sea delito.

Así se ha pronunciado en su intervención en el III Congreso Internacional de AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) que se celebra en Madrid, después de que ERC haya manifestado que quiere un referéndum en el que con una participación del 50% y el sí del 55% se declare la independencia.

Feijóo ha afirmado que España vive una crisis "institucional" y "constitucional sin parangón" porque se está "destruyendo" lo que se ha construido estos años, "frivolizando" además "con las cuestiones que eran determinantes para interpretar y ejercer" como "pueblo, como políticos, como ciudadanos y como nación".

SIN HERRAMIENTAS CUANDO HAY "RIESGO DE FRACTURA"

Así, el jefe de la oposición ha recalcado que están viviendo cosas que parecía que "nunca" podían ocurrir, como "hacer un Código Penal dictado por los condenados por sentencia firme" o que el delito de malversación deje "de ser corrupción".

"Parecía que no era posible que el Gobierno de España dependa de aquellos que quieren irse de España; parecía que era imposible que el socio parlamentario principal del Gobierno nos haya dicho que va a convocar un referéndum de independencia de una parte de España", ha enfatizado, para subrayar que ese anuncio lo hace un socio "estable" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por todo ello, el presidente del PP ha recalcado que el país atraviesa "momentos de enorme gravedad" porque se está dejando al Estado "sin recursos y sin herramientas para defenderse" cuando en España "hay mayor riesgo de fractura".

Según ha subrayado, es el país donde hay "mayores movimientos separatistas e independentistas, el Gobierno ha decidido desproteger al Estado de esa amenaza constante y continua que ahora ya de forma clara y explícita determinan y anuncian sus propios socios parlamentarios".

"PASOS ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

De la misma manera, Feijóo ha afirmado que en España se están "dando pasos atrás en la lucha contra la corrupción" y ha recalcado que hoy un presidente autonómico puede "convocar un referéndum y utilizar dinero esa comunidad para organizarlo y ninguna de las dos cosas serían delito si finalmente se aprueba lo pactando entre el independentismo y el Gobierno".

Según el líder del PP, se está "debilitando el Estado de Derecho" porque también hay "violadores y delincuentes sexuales que ven rebajadas sus penas e incluso algunos de ellos están saliendo de las cárceles", en alusión a la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

"Hoy en definitiva no tenemos un buen momento en nuestro país", ha afirmado, para poner en valor el trabajo de AFAMMER en su labor en apoyo de la calidad democrática de un país porque los políticos, ha dicho, no pueden tener "privilegios" frente a lo que dice la ley ni el Código Penal no lo pueden "dictar los que están condenados por una sentencia firme".

Tras resaltar que "nadie puede chantajear al Gobierno de todos los españoles" y que "una nación de 500 años no admite chantajes de nadie", el líder del PP ha defendido la concordia, la democracia y el cumplimiento de la ley.

"Sin cumplimiento de la ley no hay democracia, que es la igualdad de todos ante la ley", ha manifestado, para añadir que un Gobierno debe ocuparse de los problemas de la gente y ser parte de la solución, "no uno de los grandes problemas del país".

PRESUME DE SUS ORÍGENES RURALES

En su discurso, el presidente del PP ha presumido de sus orígenes rurales. "Los que hemos nacido en el rural, nadie nos tiene que explicar donde hemos nacido", ha exclamado. Así, ha recordado que en su casa había gallinas y cerdos, y que mataban uno al año haciendo una "fiesta".

También ha señalado que seguían con atención la "procreación de los conejos que había en casa", donde además tenían colmenas. Entonces, ha proseguido, no disfrutaban de agua corriente y tenían teléfono con una telefonista.

"Comprenderéis que una persona nacida en el rural pueda ser candidato a la Presidencia del Gobierno es el hecho más democrático o uno de los hechos más democráticos que ha ocurrido en España", ha finalizado Feijóo, cosechando una fuerte ovación de las asistentes al congreso de mujeres rurales.