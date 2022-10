Feijóo ve injustas las medidas solo para trenes de Cercanías y pide a Sánchez trato similar en transporte por carretera

Dice que hay "muchos lugares" sin Cercanías ni Media Distancia y pide que haya "equilibrio" en el transporte por ferrocarril y carretera

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes al Gobierno un trato similar para tren y transporte por carretera porque, según ha dicho, hay "muchos lugares" de España que no disponen de Cercanías ni de Media Distancia. A su entender, la propuesta del Gobierno extendiendo al 2023 la gratuidad de esos trenes sin ofrecer un "bono similar para el transporte público por carretera" es una propuesta "desequilibrada" e "injusta" desde el punto de vista territorial.

Así se ha pronunciado Feijóo después de que el Gobierno haya decidido mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el 31 de diciembre de este año. El anuncio lo ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En declaraciones a los periodistas en el Senado, Feijóo ha asegurado que hay "muchos kilómetros cuadrados, en muchos lugares de España y millones de ciudadanos que no tienen Cercanías ni Media distancia" y, por lo tanto, sería "lógico" ofrecerles también "un bono similar para el transporte público por carretera".

Según ha dicho, se trata de que "el transporte público por carretera y el transporte de ferrocarril tenga un equilibrio y un tratamiento semejante", dado que "la mayoría de los ciudadanos que viven en la mayor parte de los kilómetros cuadrados de España no tienen descuento en sus transportes".

"Hay otros que sí, no solo descuentos sino gratuidad. Eso es una propuesta desequilibrada y es una propuesta injusta desde el punto de vista territorial y de los ciudadanos", ha manifestado el jefe de la oposición, que ha señalado que el PP defiende una propuesta "razonable" para que todos los ciudadanos tengan un trato similar.

SALUDA PODER CONFRONTAR CON SÁNCHEZ DOS MODELOS FISCALES

Por otra parte, el líder del PP ha saludado poder "confrontar" con el presidente del Gobierno dos modelos fiscales y ha indicado que el que defiende su partido intenta en este momento de "tanta dificultad" no sacar tanto dinero del bolsillo a la gente, sobre todo a las rentas bajas.

"Hay un modelo clarísimo que es rascarle el dinero a la gente que no tiene dinero, porque ya no puede llegar a fin de mes. Y hay otro modelo un poco más sensible desde el punto de vista social, que consiste en que lo que se ha pagado de más por comprar lo mismo, al menos a la gente con renta baja, devolvérselo", ha enfatizado.

En el caso del Congreso, se prevé que ese debate se pueda producir el próximo jueves 13 de octubre, después de la celebración del Día de la Hispanidad. En el caso del Senado, se sopesa el día 18 de octubre para el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo sobre impuestos.