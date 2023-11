Feijóo ve "lamentable" el discurso de Armengol y dice que el PP no puede aplaudir su "provocación"

"Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida", exclama

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "lamentable" el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la apertura solemne de la legislatura presidida por el Rey y ha asegurado que el Grupo Popular no puede aplaudir esa "provocación".

"Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida", ha declarado Feijóo a los periodistas, después de que tanto el PP como Vox hayan rechazado aplaudir la intervención de Armengol por considerarla "partidista".

Las menciones de la socialista balear en defensa del Gobierno de coalición generaron rumores en el hemiciclo y al final la bancada de la derecha ha declinado concederle el aplauso que sí le han proporcionado los parlamentarios del PSOE y de Sumar.

"LO VOLVERÍAMOS A HACER"

Feijóo ha explicado que no le gusta "tomar esta decisión" de no aplaudir en este acto institucional con el Rey pero lo ha justificado en que Francina Armengol no se ha comportado como la "presidenta de todos los diputados y senadores".

En este sentido, ha señalado que si Armengol "se comporta como una diputada de un partido no merece el aplauso". "Hemos estado respetuosos pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado", ha exclamado.

Dicho esto, ha asegurado que ha sido "el peor discurso de un presidente del Congreso" y ha admitido que volverían a no aplaudir. "Lo volveríamos a hacer, es lamentable", ha resaltado el jefe de la oposición.

GAMARRA: DEBE SER REPRESENTANTE DE TODOS LOS GRUPOS

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que Armengol es la "tercera autoridad" del país y tiene "la obligación y la responsabilidad institucional de ser el representante de todos los grupos parlamentarios".

En este punto, Gamarra ha criticado que se haya dedicado a "excluir todo aquello en lo cual pues no ha sido impulsado por el Partido Socialista" durante su discurso.

"Con ese planteamiento lógicamente aquello que es sectario, aquello que es excluyente y aquello que sigue el mandamiento de Pedro Sánchez de levantar muros no puede contar con nuestro aplauso", ha aseverado.

'GÉNOVA' HABLA DE DISCURSO "SECTARIO" E "INADECUADO"

Fuentes del PP critican varios pasajes del discurso de la presidenta del Congreso, que a su juicio ha sido "partidista", "sectario" e "inadecuado" para una sesión solemne presidida por el Jefe del Estado.

Como ejemplo, subrayan que Armengol ha llegado a citar nueve leyes aprobadas por gobiernos socialistas y sólo una por el PP, ofreciendo una imagen de que todos los avances sociales en España han llegado de la mano del PSOE.