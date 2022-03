Feijóo ve "posibilidades" de que el TS se manifieste a favor de mantener la actividad de Ence en Pontevedra

PONTEVEDRA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que hay "bastantes posibilidades" de que el Tribunal Supremo se manifieste a favor de mantener la actividad de Ence como consecuencia del impacto económico y social que supondría dejar sin efecto la concesión.

Preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, que este jueves se ha celebrado en Pontevedra, Feijóo ha diferenciado el caso de la fábrica de Ence de Lourizán del de los terrenos de la antigua Pontesa cuya concesión por 20 años fue anulada por la Audiencia Nacional.

Según ha señalado Feijóo, "todo parece indicar" que, en el caso de los terrenos de la antigua Pontesa, se trataba de unas naves que "se dedicaban a almacén". "Una cosa es un almacén y otra una industria que da trabajo a centenares de personas, comprenderá que ocupar el dominio público para una cosa es una cosa y, ocupar para una industria consolidada desde hace décadas, son cosas distintas", ha sostenido.

"El bien jurídico protegido es distinto. No vamos a prejuzgar qué va a decir el Tribunal Supremo", ha afirmado Feijóo, que ha destacado que hay una sentencia "parecida" en la Comunidad de Murcia en la que el Supremo se manifiesta a favor de mantener la actividad por el impacto económico y social que supondría dejar sin efecto la concesión.

En este sentido, ha advertido de que, si se rescinde la concesión, supondrá que Pontevedra se vaya a quedar "sin la primera industria de la zona". "4.000 familias van a tener dificultades para vender madera, varias decenas de transportistas se quedarán sin trabajo y perderemos el 50% de la actividad del Puerto de Marín", ha asegurado para sostener que se trata de "un impacto similar al que padece la Mariña lucense por el cierre de las cubas de Alcoa".

"Por tanto, estamos ante una eventualidad de enorme riesgo social, económico e industrial para la ciudad de Pontevedra, pero vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo", ha incidido para señalar que "después de ver la sentencia de Murcia, hay bastantes posibilidades de que el Supremo mantenga los mismos criterios o similares".

Además, Feijóo ha incidido en que se trata de "un supuesto muy atípico". "Yo llevo algún tiempo en la administración pública y nunca he visto una instrucción a la Abogacía del Estado para que no se defienda al Estado en un pleito. Es como si nosotros damos una instrucción a la Asesoría Jurídica de la Xunta para que no defienda a la Xunta cuando la Xunta es condenada", ha censurado.

Por todo ello, ha sostenido que o bien el abogado del Estado que hizo inicialmente un informe favorable para la concesión "no estaba defendiendo correctamente" o el abogado del Estado actualmente "está yendo en contra del criterio de la abogacía del Estado anterior". "Lo que no puede ser es estar a favor y en contra en el mismo supuesto", ha subrayado.