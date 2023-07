Feijóo ve "sonrojante" y una "provocación" la utilización del CIS: "Solo faltan 10 días para acabar con este ridículo"

Dice que el primer cese será el de Tezanos y pronostica que la última encuesta flash que haga dará a Sánchez "mayoría absoluta"

BURGOS, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es "indignante", una "provocación" y "sonrojante" la utilización de instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras la encuesta publicada este jueves. Según ha recalcado "solo faltan 10 días para acabar con este ridículo".

"El sanchismo es desprestigiar el CIS", ha proclamado Feijóo en un acto en la Plaza Santa María de Burgos, ante más de un millar de personas, después de que el Barómetro de Opinión del CIS correspondiente al mes de julio sitúe al PSOE 1,4 puntos por delante del PP en estimación de voto para las elecciones del 23 de julio. En concreto, calcula un respaldo del 31% para los socialistas y del 29,6% para los 'populares'.

La tercera plaza es para Sumar con un apoyo estimado del 15,5%, mientras que Vox aparece en la cuarta posición con una estimación del 11,7%. El trabajo de campo para este sondeo se realizó antes del arranque de la campaña electoral y, por tanto, del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrado el pasado lunes por Atresmedia.

"TEZANOS HA UNIDO SU APELLIDO PARA SIEMPRE AL DESPRESTIGIO"

En su intervención en este acto electoral del PP, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha indicado que el director de la institución, José Félix Tezanos, ha "unido su apellido para siempre al desprestigio".

Es más, ha dicho que "sonreír es un reflejo automático de los españoles" cuando se habla del CIS. "No os preocupéis, solo faltan 10 días para acabar con este ridículo. Y os puedo asegurar que el primer cese será el de Tezanos, porque nos cuesta 14 millones", ha sentenciado.

Feijóo ha indicado que el próximo lunes el último día para publicar encuestas ante las generales, por lo que, a partir de esa fecha, "no va a hacer ninguna más". "El lunes ya tiene preparada el flash de encuesta, último día. Va a decir dos cosas: La primera, que Sánchez ha ganado el debate y la segunda, que Sánchez tiene mayoría absoluta en las elecciones del 23 de julio. Hemos de reconocer que nos va a dejar tranquilos", ha ironizado, para añadir que es la "última alegría que le va a dar a su jefe".

"EL SANCHISMO ES PONER LAS INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL GOBIERNO"

El líder del PP ha asegurado que "el sanchismo es poner las instituciones del Estado al servicio del Gobierno" cuando las instituciones están para "controlar el Gobierno". "Vamos a derogar el sanchismo con la fuerza de los votos", ha demandado.

A renglón seguido, Feijóo ha criticado que lo que "no cambia" en la campaña de Sánchez y el PSOE es el "insulto constante". "Eso hay que reconocer que lo sabe hacer. No han entendido nada. No han entendido que el insulto no lleva a ninguna parte", ha manifestado, para recomendarles "cambiar la actitud" e "inyectar de verdad a la política para volver a ser creíbles".

Sin embargo, ha afirmado que "ningún cambio en la campaña del sanchismo va a reducir ni un ápice el deseo de cambio de la sociedad española". "El cambio es recuperar el respeto por el adversario, es recuperar la cordialidad en la discusión política, es recuperar la normalidad en las instituciones. El cambio es poder confiar en tu Gobierno y poder confiar en tu presidente", ha sentenciado.

Dicho esto, ha pedido a los asistentes al mitin "convencer" a la gente y "después vencer". "Yo no quiero ganar un debate y perder las elecciones, el haber ganado un debate no significa nada, lo que importa es ganar las elecciones y no podemos relajarnos", ha enfatizado, para reiterar a los suyos que no pueden penar que esto "ya está hecho".