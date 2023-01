Feijóo visita este viernes Fitur y recorrerá los pabellones de CCAA como Madrid y CyL, donde estarán Ayuso y Mañueco

Tras una semana de polémica por el protocolo antiaborto que anunció Vox en CyL, el saludo de Feijóo y Mañueco centrará el foco mediático

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este viernes la feria internacional de turismo (Fitur) y recorrerá los pabellones de varias comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, Galicia, Murcia, Ceuta, Madrid o Castilla y León. En estas dos últimas estarán también mañana sus respectivos presidentes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco.

Feijóo acudirá por primera a Fitur en calidad de presidente nacional del partido, un puesto que ocupa desde el 2 de abril de este año, tras la profunda crisis interna que afectó al PP y acabó con la celebración de un congreso extraordinario en Sevilla. En las ediciones de estos últimos años había asistido como presidente de la Xunta de Galicia.

El líder del PP tiene previsto llegar alrededor de las 10.00 horas a la feria para hacer un amplio recorrido por las instalaciones, visitando los pabellones de varias autonomías. Uno por los que se parará es en el de Castilla y León, donde en la jornada de este viernes tiene previsto estar Mañueco desde las 10.00 horas.

UNA SEMANA CON CYL EN EL EPICENTRO INFORMATIVO

Ese posible encuentro entre el líder del PP y el presidente de Castilla y León, tras una semana de polémica por el protocolo antiaborto anunciado por Vox en esa comunidad, centrará parte del foco mediático.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha intentado este jueves rebajar la tensión y ha apelado al diálogo "por el bien de la estabilidad de los gobiernos". Además, ha querido quitar hierro a los cruces de reproches de estos días asegurando que "todos los gobiernos de coalición tienen tensiones".

"Hay que hablar, llegar a acuerdos, hay que distensionar y, evidentemente hay que seguir avanzando", ha declarado Bendodo a los periodistas, para añadir que lo ocurrido estos días él no lo "calificaría de crisis". GALLARDO ESTARÁ POR LA TARDE EN FITUR

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el Ejecutivo regional está "atravesando dificultades" y "atravesará más" porque es un Ejecutivo de dos formaciones. "No me voy a poner en ninguna hipótesis de ruptura, nuestra voluntad es seguir manteniendo el Gobierno y exigiendo el mantenimiento de los acuerdos. No me voy a poner en esa hipótesis que busca la izquierda y que probablemente busca la dirección nacional del PP", ha deslizado.

Este viernes por la tarde también tiene previsto visitar Fitur el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien ha insistido estos días, en relación con ese protocolo en embarazos, que "va a ser obligatorio ofrecer la posibilidad de tener la información".

Precisamente, este jueves el Consejo de Gobierno de CyL ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas alegando que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.

AYUSO Y ALMEIDA TAMBIÉN ESTARÁN ESTE VIERNES EN FITUR

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también tienen previsto visitar la feria del turismo, coincidiendo que se celebra en Fitur el Día de Madrid.

Ambos llegarán poco antes de las 11 de la mañana y prevén mantener un encuentro con Feijóo en la feria. Los tres volverán a coincidir el domingo en un acto en Madrid para presentar a los candidatos de provincia del partido para las elecciones del 28 de mayo.