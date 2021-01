Feijóo vuelve a insistir en el "autoconfinamiento" y llama: "Sean implacables con los que no cumplan"

Pone el foco sobre todo en los mayores, a los que aconseja evitar paseos innecesarios y "pedir ayuda para comprar lo indispensable"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir en que los ciudadanos se "autoconfinen" cuando les sea posible, con especial foco en los mayores, y ha hecho un llamamiento a "ser implacables" con quienes, en el actual contexto de pandemia, no cumplan las normas que fijan las administraciones para tratar de frenar la covid-19.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la que ha anunciado las nuevas restricciones que afectarán a la Comunidad como mínimo en las próximas tres semanas, "un esfuerzo" que, ha explicado, no puede garantizar que sea "el último" que pide a los gallegos. Pero Feijóo ha incidido en el avance del virus, en la presión asistencial y en la pérdida de vidas.

"Es necesario un esfuerzo más", ha apelado el mandatario autonómico, antes de subrayar que no será "en vano", ya que se ha demostrado que las restricciones ayudan a contener los contagios. Por ello, ha remarcado que resulta clave es actuar "con especial 'sentidiño' y responsabilidad", así como apostar por el "autoconfinamiento", ya que "el único lugar seguro es la burbuja familiar, la unidad de convivencia".

Tras anunciar el cierre perimetral de todos los ayuntamientos gallegos, de la hostelería y nuevas limitaciones para el comercio no esencial, entre otras cuestiones, ha subrayado que es consciente de su "enorme impacto" en clave económica, social y personal.

Por ello, ha esgrimido que tomarlas no fue "fácil" y ha trasladado a los propietarios de los negocios que tienen que "bajar la persiana" en las próximas semanas que su esfuerzo servirá para algo. Y al resto de los ciudadanos les ha pedido responsabilidad, con especial intensidad a quienes cuidan o viven con los mayores, el colectivo que sigue siendo "el más vulnerable".

A los propios mayores les ha pedido que eviten salir si es posible y que "pidan ayuda" para comprar "lo indispensable". A ellos, con más intensidad, les ha recomendado el "autoconfinamiento", tras constatar que las vacunas son "insuficientes" y que sobrevuela una nueva preocupación: la incidencia de las nuevas cepas del virus.

"SEAN IMPLACABLES"

Pero el consejo de "autoconfinarse" lo ha extendido a toda la ciudadanía cuando "no trabaje" o no necesite hacer "compras necesarias o esenciales". "No damos consejos por darlos. A nadie le gustan estas medidas y a mí tampoco", ha sentenciado.

Por ello, ha lanzado otro mensaje a los gallegos: que sean "impalcables" con quienes no cumplan las normas. "Ni un ápice de condescendencia con quien piensa que un pequeño incumplimiento no hace daño a nadie. Hace daño a muchos y esos muchos contagian a muchos más", ha esgrimido.

Feijóo, quien ha remarcado el fallecimiento de personas que "no volverán a vivir", ha concluido asegurando a los gallegos que él, quien comparecerá cuando haya que anunciar pasos como el de este lunes, no puede garantizar a la población que este será "el último esfuerzo" que le pide porque no quiere generar "falsas expectativas".

"Pero no será en vano", ha zanjado.