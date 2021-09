Feliciano López asegura estar más feliz que nunca

MADRID, 17 (CHANCE)

Este verano ha sido uno de los más especiales para Feliciano López y Sandra Gago. Y es que después de sellar su amor hace años, los dos tortolitos daban la bienvenida el cuatro de enero a su primer hijo en común, Dario, por lo que durante los meses estivales han podido saborear el verano con un acompañante nuevo para ellos. Los dos están locos de contentos y muestra de ello son las declaraciones públicas que han hecho en los últimos meses.

Hemos podido hablar con Feliciano López y nos ha confesado estar "muy feliz". Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por su hijo y nos ha desvelado qué futuro desea para él: "Mi hijo me gusta verlo sano y verlo crecer. Él ya decidirá que quiere hacer en la vida".

El tenista asegura que Sandra Gago y él no han celebrado aún el aniversario de su boda: "Bueno, todavía no, yo todavía no he cumplido años. El lunes es mi cumpleaños y el aniversario también así que todavía no ha llegado". Por lo que entendemos que dentro de pocos días la pareja disfrutará al máximo y quién sabe, quizás hagan una escapada para celebrar estas dos fechas tan importantes.

Como director del Mutua Madrid Open, Feliciano afirma estar muy agradecido a Manolo Santana: "Este torneo para mí es muy especial por muchos motivos. Al final yo gracias a manolo y a esa invitación prácticamente descubrí que podía jugar contra los mejores del mundo. Yo era un niño en 2002, jugué muy bien y perdí contra Agassi que era uno de mis ídolos y me hizo pues darme cuenta que podía jugar contra los mejores del mundo y gracias a ese torneo pues a mí me ayudó mucho en los años de mi carrera y estaré siempre eternamente agradecido. Después jugué este torneo durante muchísimos años, luego manolo pasó a ser embajador y ahora es el director, o sea que mi vínculo con este torneo, más allá de que ahora estoy trabajando en él, creo que es muy sentimental y han pasado muchas cosas en mi vida relacionadas con este torneo o gracias a este torneo. Entonces, pues siempre va a tener un lugar especial en mi corazón y hoy con ese acto de hoy lo he dicho antes que creo que es algo muy positivo para todos. Yo creo que este torneo va a seguir creciendo, porque lo hemos hecho durante los últimos veinte años, y ese es el objetivo".