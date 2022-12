Feliciano López atónito con las preguntas sobre Alba Carrillo: "¿En serio has venido a preguntarme esto?"

MADRID, 16 (CHANCE)

Del amor al odio hay solo un paso. Y sino que se lo digan a Alba Carrillo y Feliciano López, que no se pueden ni ver desde que se separaron a mediados de 2016 tras una infidelidad del tenista. A pesar de que el marido de Sandra Gago nunca ha hablado públicamente de su exmujer, la modelo se ha despachado a gusto en numerosas ocasiones contra el hombre que un día ocupó su corazón, y sonadísimos han sido los descalificativos que ha dedicado tanto a él - llamándole "cortito", "aburrido", "happy orto", o mal jugador, entre otros - como a su pareja, a la que no ha dudado en comparar por su juventud con su hijo Lucas, de 11 años.

De ahí la sonadísima reacción que Feliciano tuvo este miércoles cuando le preguntamos por el polémico affaire de Alba y Jorge Pérez, que ha vuelto a poner a la modelo en el ojo del huracán y la ha convertido en el centro de todas las críticas. Visiblemente incómodo, el tenista soltaba un sonoro resoplido antes de 'huír' disimuladamente, dejando claro que no quiere ni oír hablar de su exmujer.

Sin embargo, la actualidad manda y este jueves, después de que en 'Sálvame' revelase que la colaboradora podría estar pensando en dejar su trabajo en televisión por las presiones que está recibiendo, ha sido inevitable volver a preguntarle a Feliciano por ella.

El tenista ha apadrinado con su compañero David Ferrer el proyecto solidario 'Un juego. Un juguete', peloteando en la céntrica Plaza de Cibeles con niños para aportar su granito para que los pequeños que pasan las Navidades ingresados en el Hospital Niño Jesús tengan regalos y vivan estas fechas con ilusión a pesar de las circunstancias. Y ha sido precisamente tras este acto cuando los micrófonos de Europa Press han vuelto a preguntarle por Alba y por la repercusión que ha tenido su reacción al oír el nombre de su exmujer.

Atónito, el tenista no daba crédito a lo que estaba viviendo y no dudaba en expresarlo ante las cámaras: "¿Yo? ¡En serio, tío! ¿De verdad has venido aquí a preguntarme esto? dime la verdad ¿te han mandado aquí para preguntarme esto? ¿En serio?" ha exclamado.

A su lado, sin poder contener la risa, David Ferrer, que intentaba mediar afirmando que el trabajo de la prensa es normal mientras Feliciano, sin salir de su asombro, confesaba que este momento es lo más surrealista que le había pasado en todo el día: "Puede ser. Es lo último que me esperaba aquí esperando el coche. Perdona, buenas noches".