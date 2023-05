Feliciano López, impasible al dardo de Alba Carrillo tras su sorprendente actuación en 'Mask Singer'

MADRID, 26 (CHANCE)

Feliciano López es una caja de sorpresas y lo ha vuelto a demostrar ocultándose bajo el disfraz de 'Esqueleto', uno de los personajes más divertidos de la nueva edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'. Un sorprendente reto con el que el tenista ha presumido de unas dotes artísticas que hasta ahora desconocíamos, y sobre el que Alba Carrillo no ha tardado en pronunciarse, con dardo incluido, a través de sus redes sociales.

Teniendo en cuenta que su matrimonio acabó como 'el rosario de la aurora' y que la modelo ha arremetido públicamente contra su ex en numerosas ocasiones, sus seguidores no dudaron en preguntarle si había visto a Feliciano en el talent show de Antena 3 y qué le había parecido su actuación como 'Esqueleto'.

Y fiel a su sinceridad, la excolaboradora de Mediaset ha confesado que le encanta el formato, que siempre lo había visto -aunque antes no podía decirlo abiertamente- y que este miércoles no había sido ninguna excepción: "Lo vi. No sabía que él iba a ir porque no tengo trato con él y mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó. Me pareció lo más divertido que le he visto hacer nunca a la criatura. Debió hacer un esfuerzo sobrehumano y no debió ni dormir el día antes. Pero sí, lo hizo bien, las cosas como son para ser un deportista que no ha cantado ni ha hecho esas cosas pues lo vi divertido", ha reconocido con ironía, reprochando a Feliciano que durante el programa dijese tantas palabras malsonantes para parecer "más macho". "Me encanta la reconversión que está haciendo: de extenista a personaje de televisión. "¿A que al final acabamos trabajando juntos?", ha bromeado.

Unos dardos a los que el tenista ha preferido hacer oídos sordos este jueves a su llegada a la plaza de toros de Las Ventas para ver a Manzanares, Roca Rey y Emilio de Justo. Muy serio, el tenista ha evitado contarnos cómo ha sido su experiencia en 'Mask Singer' ni qué le ha dicho su entorno de esta sorprendente faceta de cantante y artista hasta ahora oculta, y tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alba 'juzgando' su actuación en el talent.

Sin ganas de hablar, Feliciano tampoco ha comentado cómo está viendo a su mujer Sandra Gago en 'Masterchef Celebrity' ni se ha 'mojado' sobre los rumores de romance entre Carlos Alcaraz y la cantante Ana Mena.