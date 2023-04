Feliciano López, sus preciosas palabras a Sandra Gago y a su hijo Darío en su adiós definitivo al tenis

MADRID, 20 (CHANCE)

A punto de cumplir 42 años, Feliciano López se retira después de toda una vida dedicada al tenis. Será al final de esta temporada, y tras disputar algunos torneos que han marcado su carrera deportiva, cuando el toledano 'cuelgue' definitivamente la raqueta y, tras su derrota en el Conde de Godó de Barcelona -donde ha participado en 22 ocasiones- ha recibido un emotivo homenaje acompañado por toda su familia.

Sandra Gago, su hijo Darío, de 2 años, sus padres y su hermano Víctor han estado presentes en su adiós definitivo a uno de sus torneos favoritos. Para ellos, unas emocionantes palabras de agradecimiento con las que Feliciano ha querido destacar lo importante que ha sido para él contar con su apoyo en una etapa que, como confiesa con un punto de nostalgia, está a punto de llegar a su fin.

"Es un momento emocionante. Aquí me he criado tenísticamente. Vine a Barcelona con 13 años, soñando con ser tenista profesional y en estas pistas de este club viendo a los profesionales soñé que algún día con ser tenista y jugar al Godó* es increíble que desde ese día haya pasado tantísimos años tantas cosas bonitas y cerrar una etapa en el sitio donde empezó todo, donde un día soñé que podría estar jugando en esta pista. No podría estar más satisfecho y agradecido a todo lo que me ha pasado" ha comenzado su discurso, en el que su familia ha tenido un protagonismo muy especial.

"Mi padre, la persona que puso una raqueta en mis manos cuando tenía 5 años, hemos llegado hasta los 42 y quién sabe lo que nos deparara la vida. Gracias papá por haber puesto esa raqueta en mis manos aquel día... A mi madre, por supuesto, siempre ha sido el pilar fundamental de mi familia aguantando charlas de tenis todos los días, el único tema que se hablaba en casa, gracias mamá, a veces he sido un poco borde, iba a decir, pero creo no es la palabra es despegado, independiente* pero bueno el cariño está ahí ,te agradezco de verdad, de corazón, todo lo que has hecho por mi. Obviamente, a mi hermano que en su día tuvo el sueño de ser tenista, desgraciadamente no pudo ser, pero ha sido un apoyo fundamental en mi carrera y ha estado siempre a mi lado cuando lo he necesitado, muchas gracias también" ha expresado emocionado.

Un discurso que ha finalizado con una preciosa declaración de amor a Sandra, "mi mujer, que me ha acompañado en esta última etapa en mi carrera deportiva". "Ha sido mi mejor compañera" ha reconocido, confesando que aunque desconoce qué va pasar una vez se retire definitivamente, "me conformo con que sea la mitad de bonito de todo lo que nos ha pasado hasta ahora".

Por último, Feliciano ha revelado que le encantaría que su hijo Darío siga sus pasos en el mundo del tenis, algo para lo que contará con su apoyo incondicional: "Y este nano que está aquí le veamos algún día jugar en esta pista" ha expresado, arrancando los aplausos de todos los asistentes a un homenaje en el que hemos visto el lado más familiar del deportista, muy cariñoso con su pequeño y con su mujer, a la que no duda en definir como la mujer de su vida.

¿Cómo le gustaría que le recordasen? En sus propias palabras, como "un tío correcto, una persona normal más allá de mi juego, que habrá quien le guste más o menos. La persona está por encima de la profesión siempre si hay un porcentaje de personas que se queda con un buen recuerdo bueno mío como persona. Con eso me conformo" ha reconocido.