Feliciano López, su reacción (resoplido incluido) al escuchar el nombre de Alba Carrillo

MADRID, 15 (CHANCE)

Noche especial para Rafa Nadal, que ha recibido en el Casino de Madrid el Premio Hombre del Año de la revista Esquire. A su lado, como no podía ser de otra manera, uno de sus mejores amigos, Feliciano López, que acudió al evento acompañado por su mujer, Sandra Gago.

Derrochando amor y complicidad a punto de celebrar su quinto aniversario de relación, el tenista y la modelo - radiante con un elegante vestido de pailletes en dorado, cobre y crema - hacen un balance muy positivo del año que está a punto de terminar y, con una sonrisa, reconocen que "no tenemos motivos para quejarnos de nada en la vida sinceramente".

Será en enero cuando su hijo Darío cumpla dos añitos y, aunque por el momento no se han animado a darle un hermanito, dejan entrever que no tardarán mucho en ampliar la familia. Y hablando de recién nacidos, Feliciano nos ha hablado del gran momento que atraviesa Nadal tras el nacimiento de su pequeño Rafa el pasado mes de octubre: "A Rafa le encantan los niños y ha sido un año muy bonito para él". "Yo consejos no le puedo dar porque de experto nada. Los hijos no vienen con un libro de instrucciones. Se aprende cada día una cosa nueva" ha confesado con una gran sonrisa.

Una comodidad que se ha esfumado cuando le hemos preguntado por Alba Carrillo, en el ojo del huracán por su affaire con Jorge Pérez, del que cada día seguimos conociendo nuevos detalles a pesar de que están a punto de cumplirse tres semanas de la famosa fiesta de Navidad de Unicorn. Y es que al escuchar el nombre de su exmujer Feliciano no ha podido evitar soltar un resoplido mientras ha arqueado las cejas abandonando el lugar a toda prisa para no tener que pronunciarse sobre la última polémica protagonizada por la modelo.