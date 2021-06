Felicitamos a Irene Rosales en su 30 cumpleaños

MADRID, 15 (CHANCE)

Día especial para Irene Rosales, que este martes cumple 30 años. Una cifra redonda que la sevillana, en un complicado momento de su vida por los conflictos familiares de Kiko Rivera, celebrará en la intimidad, tan solo acompañada por su marido y sus hijas Carlota y Ana.

Y es que poco hay que festejar, ya que la guerra abierta que el Dj mantiene con su madre, Isabel Pantoja, su tío Agustín - con quien pronto se enfrentará en los tribunales - y su prima Anabel han hecho que Kiko tocase fondo, abandonando las redes sociales el pasado fin de semana. A pesar de que 48 horas después el artista volvía al mundo 2.0, todavía no ha felicitado a Irene que, a pesar de ser su cumpleaños ha cumplido con su rutina como si de un día normal se tratase.

Así, hemos visto a la colaboradora de 'Viva la vida' llegando a casa tras realizar unas compras - quien sabe si se ha encargado ella misma de comprar la tarta y las velas para celebrar su 30 cumpleaños - y, a pesar de ser su día y de recibir las felicitaciones de la prensa, Irene se ha mostrado igual de parca en palabras que siempre con la prensa.

De lo más sonriente, la mujer de Kiko ha agradecido las felicitaciones, confesando que su marido ha sido "el primero" en felicitarla por su 30 cumpleaños. Sin entrar en detalles, Irene ha desvelado que "algún" regalito le han hecho ya.

Eso sí, de las duras declaraciones de Anabel Pantoja asegurando que en estos momentos es como si su primo hubiese muerto para ella, ni palabra: "No lo he visto, pero de todas formas no voy a decir nada. No voy a hablar nada", ha asegurado antes de entrar en casa y dejarnos con las ganas de saber cómo celebrará su cambio de década.