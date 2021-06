Felicitamos a Jessica Bueno tras su mayor logro a escasos días del nacimiento de su tercer hijo

MADRID, 16 (CHANCE)

Una vez olvidada la polémica con Kiko Rivera por la comunión de su hijo Francisco - a la que, recordemos, no se invitó a ningún miembro de la familia Rivera ni Pantoja - Jessica Bueno tiene mucho que celebrar. Y es que, a punto de dar a luz a su tercer hijo, la modelo acaba de concluir sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela.

Un grado de 4 años que Jessica comenzó muy ilusionada en el año 2017, que ha sacado adelante no sin poco esfuerzo y del que este martes entregaba el TFG (Trabajo de Fin de Grado) en Madrid, poniendo así el broche de oro a su etapa universitaria en uno de los momentos más dulces de su vida.

A su llegada a Sevilla acompañada por su madre, la modelo agradecía radiante y visiblemente orgullosa las felicitaciones por este importante logro, ya que como ella misma ha confesado en más de una ocasión no es fácil compaginar los estudios con la crianza de dos niños pequeños, pero Jessica se ha demostrado a sí misma y al resto del mundo que, si alguien es capaz, esa es ella.

Fiel a su discreción, sin embargo, la sevillana ha evitado pronunciarse sobre su reciente polémica con Kiko Rivera ni sobre las bonitas palabras que tanto el hijo de Isabel Pantoja como Irene Rosales le han dedicado en sus últimas declaraciones tras el malentendido por la comunión del hijo que tiene en común con el Dj, Francisco. En su línea de no hacer declaraciones a la prensa, Jessica tampoco se ha pronunciado sobre el enfrentamiento que su ex mantiene con la tonadillera, evitando confirmar si apoya a Kiko en su lucha contra su madre.

Donde sí ha hablado la modelo ha sido en sus redes sociales, compartiendo una emocionante carta de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram tras acabar sus estudios universitarios defendiendo su trabajo de fin de grado. "Hace cuatro años daba la noticia de que iniciaba una nueva aventura, mi etapa universitaria y hoy puedo decir que ha llegado a su fin. Cuatro años en los que me he volcado por completo para no dejarme ninguna asignatura atrás... y hoy puedo decir orgullosa que lo he conseguido", ha publicado Jessica, confesando que "me he superado, me he quitado una espina clavada y mientras escribo este texto me siento feliz y liberada. He crecido como persona, me siento más segura de mi misma y mucho más valiente. Me siento realizada, porque cuando tomé la decisión de estudiar un grado lo hice por mí, para demostrarme a mi misma que podía y lo he logrado", ha afirmado orgullosa.

Además, a pesar de que admite que "en algún momento de mi vida espero verme produciendo grandes eventos de moda, conciertos de música espectaculares o creando eventos deportivos, ahora mismo solo puede pensar en una cosa* "En mis hijos, en mi marido, en poder dedicarles todos los segundos que no he podido, en poder entregarme a ellos y relajarme sin sentir que tenía otra gran responsabilidad. Voy a disfrutar de ellos y lo haré con gran intensidad".

Por último, Jessica ha querido dedicar unas preciosas palabras a su tercer hijo, que llegará al mundo en pocos días: "Alejandro, mi amor, tú que me has acompañado durante este último año mientras crecías dentro de mí, te digo... Gracias por permitirme viajar a Madrid hoy para la defensa del TFG. Seguramente viajar para la graduación a finales de mes ya sea pedirte demasiado. Aun así, puedo sentirme satisfecha y muy muy agradecida... Ya puedes nacer cuando quieras que todos te esperamos con mucho amor".