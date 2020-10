MADRID, 11 (CHANCE) Si por algún casual Rocío Carrasco se sentara un día en un plató de televisión a hablar de su vida, serían muchas las preguntas que habría que hacerle. Ya no solamente acerca de la relación con sus hijos, el acontecimiento tan polémico que hubo con Rocío Flores, sino también qué le pasó con su familia, por qué no se habla con nadie de ellos, cómo es su relación con Fidel Albiac... Una lista entera de cuestiones que de momento no tienen respuestas.

MADRID, 11 (CHANCE) Si por algún casual Rocío Carrasco se sentara un día en un plató de televisión a hablar de su vida, serían muchas las preguntas que habría que hacerle. Ya no solamente acerca de la relación con sus hijos, el acontecimiento tan polémico que hubo con Rocío Flores, sino también qué le pasó con su familia, por qué no se habla con nadie de ellos, cómo es su relación con Fidel Albiac... Una lista entera de cuestiones que de momento no tienen respuestas. Este sábado aprovechamos la presencia de Rocío Carrasco en Boadilla del Monte, por el musical 'Qué no daría yo', interpretado por Anabel Dueñas, para preguntarle por estas cuestiones que tanto interés social despiertan y de las que habla todo el mundo menos la protagonista, o al menos, según dicen, frente cámaras. Sobre si es cierto lo que dicen que Fidel Albiac es su mano negra, si ha hablado a su hermana Gloria Camila, si felicitará a su hija el día de su cumpleaños, la última demanda a Antonio David... para todo ha tenido la misma respuesta: "No voy a hablar, gracias adiós". Y es que la hija de Rocío Jurado siempre nos acostumbra a lo mismo, a no hablar frente a las cámaras, pero luego su círculo más íntimo bien que habla en los platós, por supuesto con la versión que ésta les da en su intimidad. Pero ¿felicitará Rocío Carrasco a su hija por su cumpleaños? Y es que como bien sabemos, son muchos los intentos por parte de Rocío Flores de hacer las paces con su madre, pero todos sin respuesta. Muchos años sin tener relación que les está pasando factura a una hija que no necesita a su madre y a una madre, que no es consciente del distanciamiento que ha tenido con toda su familia... Tendremos que esperar a que llegue este famoso día para ver si la hija de la cantante se digna a felicitar a la exconcursante de Supervivientes.