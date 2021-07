Felipe Cortina y Amelia Millán, boda de ensueño

MADRID, 11 (CHANCE)

La llegada del verano siempre trae consigo la felicidad. Los días largos para poder disfrutar más de las buenas compañías, vacaciones, charlas infinitas y ceremonias por todo lo alto. Muchas son las personas que eligen los meses de junio, julio y septiembre para darse el 'Sí, quiero' con la persona a la que aman. Y este sábado hemos sido testigos de una ceremonia que, cuanto menos, ha sido emocionante.

Felipe Cortina se encontraba en el altar con la arquitecta, Amelia Millán, jurándose amor eterno en compañía de todos sus familiares y amigos. Myriam Lapique llegaba a la iglesia de San Bartolomé Apostol, muy emocionada y orgullosa de su hijo, con un espectacular vestido color fucsia que le hacía resaltar su figura física.

Si el novio llegaba radiante de felicidad junto a su madre, Amelia Millán hacía su entrada con un vestido blanco sencillo y elegante del brazo de su padre. A sus 34 años, está locamente enamorada del hijo de Myriam Lapique y el día de ayer se ha quedado grabado para siempre en su recuerdo.

Alberto Cortina, tío del novio, también aparecía en la iglesia muy feliz junto a su mujer, Elena Cué, con la que comparte vida desde hace más de veinte años, teniendo una hija en común, Alejandra.

Marta Ortega llegaba de la mano de su pareja, Carlos Torreta, a la boda de sus amigos y lo cierto es que lucía un vestido joya dorado con cristales bordados con falda larga presumiendo de vuelo en color azul noche.

Carla Goyanes, muy contenta, llegaba vestida de rojo junto a sus tres hijos pequeños a la boda de su primo Felipe Cortina y Amelia Millán y nos aseguraba que no había visto todavía a la novia: "No la he visto vestido, pero seguro que está guapísima".

Cari Lapique aparecía acompañada por su hija Caritina, la encargada del catering de la boda, asegurando que era un para el recuerdo: "Imagínate, un día importantísimo y emocionante".

Una boda en la que hemos visto muchos rostros conocidos, como el de Nuria González, que ha querido pasar desapercibida y no hacer ninguna declaración al respecto. A pesar de las preguntas insistentes de la prensa, no ha querido desvelar ningún detalle del enlace.

Llevábamos tiempo sin verlo, Colate ha sido uno de los grandes invitados a esta boda y se introducía en la iglesia entre aplausos y ovaciones de la gente que se congregaba en las inmediaciones. Entre broma y broma, el hermano de Samantha nos aseguraba que iba en busca de novia: "A eso he venido". Y a su salida, nos lo terminaba confirmando: "Espero encontrar una mujer para mí también, estoy ojeando".

Caritina Goyanes nos aseguraba cómo había visto a los novios después de darse el 'Sí, quiero' y nos confirmaba que: "Muy enamorados y contentos". Un día que sin duda quedará para el recuerdo de toda la familia.

Alfonso de Borbón, Marisa de Borbón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, han sido otros muchos de los rostros conocidos que han acudido a este enlace y lo cierto es que hemos visto a todos los invitados disfrutando de este día con todas sus ganas.