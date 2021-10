Felipe González apela a recuperar "mucho compromiso de país" para "echar hacia adelante" ante los fondos de recuperación

Vara señala que esos fondos no quieren "recuperar el estatus anterior a la pandemia", sino que buscan "salir siendo otra cosa"

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado este viernes que "hay que recuperar mucha moral de trabajo, mucho compromiso de región, de país, de ciudad, de pueblo", ante la llegada de los fondos de recuperación, que suponen "un esfuerzo para convencer a todo el mundo de que todo el mundo tiene que echar hacia adelante y enfrentar la realidad".

Y es que, sino "las cuentas no salen por mucho dinero que llegue", ha señalado Felipe González, quien ha instado a "tomarse en serio" la llegada de estos fondos de recuperación europeos, porque "ese dinero habrá que devolverlo en el momento que sea".

Felipe González se ha pronunciado de esta forma este viernes durante su intervención en la charla 'Es el momento de Extremadura, España y Europa: respuestas desde la socialdemocracia', en la que ha participado en Mérida junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, previa al 13 Congreso Regional del PSOE de Extremadura que se celebra este fin de semana.

En su intervención, el expresidente del Gobierno se ha mostrado de acuerdo en que "nadie debe quedarse atrás", pero ha apuntado que "eso no depende del gobernante de turno", sino que "depende de la capacidad de esfuerzo que hagamos todos".

Por eso, "o esto se saca adelante con el esfuerzo de todos, o este dinero que la gente piensa que es un maná que cae del cielo, será una tormenta que nos dejará atrás", ha advertido González, quien ha aclarado que estos fondos no son "solo para recuperar lo que hemos perdido por este destrozo de la Covid-19".

En ese sentido, ha resaltado que "los fondos de recuperación no pretenden reconstruir lo que éramos, aunque una parte respetable hay que mantenerla", sino que son "una oportunidad extraordinaria, no para recuperar el aparato productivo paralizado, y en parte deteriorado y perdido", sino "para recuperar la economía pensando en el futuro y transformándola para hacerla más productiva, más inclusiva, más competitiva a nivel internacional".

"Ese dinero no es un regalo, ni viene del cielo", ha recordado González, quien ha explicado que la mitad de esos fondos, 70.000 millones "son créditos, muy baratos pero al final son créditos, son muy cómodos", mientras que la otra parte, los otros 70.000 millones, "nosotros tocamos más porque nos afectó más la crisis, pero también es una deuda de todos los europeos", ha recordado.

"Pagar, pagamos, ese dinero habrá que devolverlo en el momento que sea, y hay que tomárselo en serio", ha señalado el expresidente del Gobierno, quien ha destacado la necesidad de "recuperar mucha moral de trabajo, mucho compromiso de región, de país, de ciudad, de pueblo", ha dicho.

"LOS FONDOS SON PARA SALIR SIENDO OTRA COSA"

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha reafirmado que si los fondos de recuperación "sirven para estar como estábamos, no habrán servido para nada".

Y es que, tras el Brexit y la llegada de la pandemia, Europa "se situó al borde del abismo", y tenía dos opciones, como es por un lado actuar como actuó hace diez años para hacer "menos Europa", y por otro el comportamiento "diferente" que ha tenido actualmente, con la aprobación de la mutualización de la deuda "la deuda la compartimos, es de todos, con independencia de que unos la necesiten más que otros", ha señalado Fernández Vara, quien ha recordado que "esto no son fondos de cohesión", sino que son "otra cosa".

Esto no se hace para recuperar el estatus anterior a la pandemia, sino "para salir siendo otra cosa", por eso estos fondos, ha explicado, "están llenos de prevenciones", de tal forma que se pagarán si se van cumpliendo objetivos, como bajar el paro, disminuir la huella de carbono el incrementar el PIB, y así hasta 11 objetivos.

Por este motivo, "las 'perras' no están garantizadas", sino que llegarán si se cumplen los objetivos, con los que se prevé "llegar a no estar como estábamos, sino para ser mejores", para lo cual "las reformas son absolutamente imprescindibles".

Ante esta situación, "la agenda no la puede manejar la derecha, la agenda la tiene que manejar los que creemos en un proyecto común que se llama Europa", ha reafirmado el dirigente socialista extremeño, quien ha considerado que "la clave está en lo digital".

Fernández Vara ha considerado que el actual es "un escenario lleno de oportunidades", por lo que ha defendido que si se "hacen las cosas bien y aprovechamos estos fondos para trabajar adecuadamente", se conseguirá que "en lugar de que la gente tenga que salir, que tenga que venir" y "las cosas puedan ser de una manera totalmente diferente".

EUROPA, "EN FASE DE PRUEBA"

Finalmente, el exsecretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha considerado que "Europa, como todo experimento, está sometido a ensayo y error", y mientras que en 2008 estaba "en la fase de error" y se siguió la política de austeridad, mientras que ahora a su juicio está "en la fase de prueba".

Ahora "la política europea ha cambiado con respecto a lo que deben ser las políticas de los países miembros", ha señalado Rodríguez Ibarra, quien ha considerado que "el entusiasmo o la fobia ante Europa tiene objetivos bastardos".

Y es que "Europa, que muchas veces es una solución, también a veces una excusa, una excusa para que los gobiernos culpen a Europa de todos los males que nos ocurren, como una descarga", mientras que "los ciudadanos, si viene dinero, estamos contentos y deseosos de ser europeos, y si vienen medidas de austeridad, nuestro afán europeísta va decayendo".

Respecto a los fondos de recuperación que llegarán de Europa, el expresidente extremeño ha confiado en que "sea un dinero que se use no para ir al sitio de siempre por el camino de siempre", sino que se utilice "para intentar recuperar la economía y conducirla por otros derroteros que no nos lleven al sitio que ha hecho fracasar el sistema económico en los últimos años".

Ibarra ha apuntado en cualquier caso que la responsabilidad "no va a ser solo del Gobierno de la Unión Europea, ni del Gobierno español o de las Comunidades Autónomas", sino que la responsabilidad "va a ser también de los ciudadanos", ha reafirmado.