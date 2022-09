Felipe González cree que lo importante es hacer una reforma fiscal para equilibrar las cuentas y no si Puig baja el IRPF

Dice que Feijóo y Abascal tienen libertad para reunirse pero que "es mucho más importante lo que decía San Juan Evangelista"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha trasladado este miércoles que lo verdaderamente importante es hacer una reforma fiscal para equilibrar las cuentas en España y no tanto si el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, baja el IRPF. "Hasta que no hablemos de eso lo demás no importa", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado el expresidente socialista en declaraciones a los medios durante el acto de presentación del archivo sonoro de la Fundación Felipe González en el Ateneo de Madrid, en el que ha subrayado que hay que afrontar "seriamente" cómo se van a cubrir los "cinco o seis" puntos de diferencia entre el gasto y los ingresos en la economía española.

Sin embargo, sobre las medidas que ha llevado a cabo Ximo Puig para bajar el IRPF, en contracorriente de la política fiscal del Gobierno, el expresidente socialista ha indicado que le parece un movimiento "como mínimo curioso".

REUNIÓN SECRETA DE FEIJÓO Y ABASCAL

Por otra parte, Felipe González ha restado importancia a la reunión secreta que mantuvieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado jueves en Madrid. "Es mucho más importante lo que decía San Juan evangelista. En el principio era el verbo y el verbo era dios", ha apostillado.

Asimismo, ha añadido que ambos partidos tienen libertad para reunirse "con quien quieran y como quieran" y ha mencionado no conocer con claridad los detalles.

PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO SONORO

Durante el encuentro, celebrado un mes antes del 40 aniversario de la primera victoria socialista en España, han participado profesionales relativos a la voz como la periodista y directora de contenidos de la Cadena SER, Monserrat Domínguez; el experto en comunicación política y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arrollo; y el neurocientífico y autor de 'El poder de las palabras', Mariano Sigman.

En este sentido, el coloquio, que ha versado bajo el título 'La voz y la política', ha expuesto la colección de archivo sonoro estructurada en los tres ámbitos donde se encuentra la palabra política: en el partido, en el parlamento y en los medios de comunicación. "Se trata de una iniciativa inédita y muy innovadora de la que no hay referentes", han reflexionado los ponentes.