Felipe González, sobre la 'ley trans': "Yo solo he venido a hablar de incendios"

TOLEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha evitado pronunciarse este jueves sobra la división en el seno del PSOE en torno a la ley trans y ha asegurado en una jornada organizada por su fundación que "solo" ha asistido "para hablar de incendios.

Si bien ha asegurado que se trata de una norma "muy, muy importante", a preguntas de los medios en Toledo sobre cómo ve la controversia dentro de las filas socialistas, González se ha limitado a repetir que "solo ha venido a hablar de incendios".

Concretamente, interviene este jueves junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la en la mesa 'Megaincendios. Entre el caos y la oportunidad' que se celebra en colaboración con el Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha.

Preguntado nuevamente por si los incendios serán solo lo que centre su postura en este encuentro, el expresidente del Gobierno ha afirmado: "Podíamos hablar de sequía y de recursos hídricos, de inflación, de energía, de los problemas derivados de la guerra de Putin (...) pero hoy toca hablar de incendios", ha zanjado.

Acerca de la división de los socialistas sobre esta norma, González ha vuelto a insistir en que no ha venido a "hablar de eso", y en referencia concreta --a preguntas de los medios-- sobre cómo ve él mismo la supuesta división en el PSOE, ha aseverado: "No lo veo, no lo veo".