Felipe Sicilia niega "desánimo" en el PSOE por las encuestas en CyL y Andalucía: "salimos con todo el ánimo"

Acusa al PP de "judicializar" lo que no puede ganar en las urnas o en el Congreso y está "convencido" de que la reforma laboral saldrá adelante

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha negado hoy que haya ningún "desánimo" en el PSOE por las encuestas de Castilla y León y de Andalucía, que dan a la derecha una mayoría frente a la izquierda. Además, ha cargado duramente contra Pablo Casado y contra el PP, acusándole de "judicializar" todo lo que no puede ganar en las urnas o en el Congreso, en referencia a la denuncia en el Tribunal Supremo por el reparto de los fondos europeos.

Así lo ha afirmado el portavoz socialista durante una rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva que ha presidido Pedro Sánchez y en la que no han abordado, según ha reconocido Sicilia, la polémica generada la semana pasada por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusando a las macrogranjas españolas de producir carne de mala calidad y de maltratar a los animales.

Sobre este asunto se ha limitado a ratificar lo que había dicho hacía unos minutos Isabel Rodríguez, de que la polémica no ha hecho más que constatar que "están de acuerdo" Garzón y Planas. En este sentido, ha señalado que el acuerdo está en "apoyar al sector agroalimentario" de España, con la ley cadena alimentaria, la buena negociación de la PAC, las ayudas para incorporación de los jóvenes al mundo agrario y de lo que les impota a los ganaderos, que es vivir de sus explotaciones.

Al ser preguntado por los resultados de las recientes encuestas en Castilla y León y Andalucía y si eso les había producido desánimo, Felipe Sicilia ha exclamado: "Desánimo para nada". En este sentido, ha recordado que en últimas elecciones autonómicas en ambas CCAA, ganó el PSOE.

Por ello, ha dicho que van "con todo el ánimo" de saber que ya consiguieron la confianza de los ciudadanos y de que ahora pueden volver a conseguirla. De hecho, ha asegurado en relación con CyL que están convencidos de que los ciudadanos están hartos de tener un "Gobierno manchado por la corrupción", que "usa la crispación" y "devalúa lo público".

Considera que eso es lo que han vivido los ciudadanos de esa región y de que por ello van a posibilitar un cambio el 13 de febrero, al igual que, ha señalado, tuvieron intención de hacer las pasadas elecciones dando una mayoría a Luis Tudanca, aunque ha reconocido que ésta "no fue suficiente". En aquel momento, ha recordado, el PSOE esperaba que Cs les apoyara pero "se negó".

Ahora confían, según ha dicho, en que los ciudadanos den a Tudanca la mayoría suficiente para conformar gobierno, al tiempo que reclama a Pablo Casado que de explicaciones por la "corrupción que sobrevuela a Mañueco" y ha citado el caso de las eólicas, la Perla Negra y las primarias que ganó el presidente del PP de Castilla y León.

De hecho, Sicilia ha dedicado la mayor parte del tiempo de la rueda de prensa a cargar contra el presidente del PP, Pablo Casado, después del recurso presentado por la comunidad de Madrid en el Tribunal Supremo contra el reparto de los fondos europeos.

En su opinión, los populares "judicializan" todo lo que no pueden ganar en las urnas o en el Congreso. En este sentido, ha asegurado que el PP ha pasado de hacer oposición a hacer "boicot" a los intereses de los españoles, al tiempo que ha defendido el procedimiento de reparto de los fondos porque ha sido decidido en el Congreso y avalado por Europa, que también ha validado los controles que el Gobierno ha puesto para esos fondos.

SEDE DEl PP, MANCHADA POR LA CORRUPCIÓN Y PAGADA CON FONDOS ILEGALES

Sicilia ha reiterado lo mismo que la Portavoz del Gobierno esta mañana en una entrevista televisiva, al afirmar que "cree el ladrón que son todos de su condición" y de pedir a Casado que se vaya de la sede de Génova como prometió por estar "manchada por la corrupción y pagaga con fondos ilegales.

También ha atacado a Casado directamente, al afirmar que "carece de liderazgo" porque está "cuestionado por los dirigentes territoriales de su partido. En este sentido, ha afirmado que "hasta se tienen que reunir" para firmar "cierta paz" de cara a las elecciones del 13F en CyL.

"Es un partido sin rumbo, que tiene que ver lo que hace cada día la extrema derecha para poder sobrevivir, ser notorio", ha reprochado Sicilia que cree que Casado "debe su supervivencia a Vox, a la extrema derecha".

Así, ha concluído que para él "lo más grave es que es un partido que carece de proyecto para España y por eso solo le queda el insulto, la confrontación, la negación y el boicot", además, ha dicho, de la "corrupción" que "está sobrevolando a Mañuecoy que no se ha apartado de la calle Génova en todo este tiempo". Eso, ha insistido, es lo que aporta el PP a la política: negación, boicot y corrupción.

"CONVENCIDO" DE QUE LOGRARÁN LOS APOYOS PARA LA REFORMA LABORAL

Sicilia se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno logrará los apoyos para sacar adelante la reforma laboral y ha recalcado que para ello están hablando con los partidos que pueden proporcionarselos. Pero no ha querido ir más allá "por discreción" y en favor de que prospere el diálogo.

Al ser preguntado sino cree que supone imponer a los partidos la aprobación sin modificar una coma, ha asegurado que cree que los partidos "lo podrán entender y avalar" porque mejora el mercado laboral. Sin embargo, no ha querido desvelar si lograrán los apoyos necesarios sin el compromiso se tramite como proyecto de ley.

En relación con la afirmación que hace hoy el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en un artículo sosteniendo la tesis de que Pedro Sánchez está muy por encima de la marca PSOE, Felipe Sicilia ha asegurado que el presidente del Gobierno es un "gran referente" en España y en la socialdemocracia europea y por eso "muchos ciudadanos lo valoran positivamente". Al tiempo que añadía que por eso le han elegido secretario general.

Al ser preguntado por el negacionismo del que acusan al PP cuando Pedro Sánchez ha cimentado su carrera en el "no es no", Sicilia se ha defendido afirmando que dijeron "no" de manera "clara y rotunda" a un partido condenado por beneficiarse de la corrupción. "Por eso le pedimos explicaciones a Casado sobre la corrupción de Mañueco", ha exclamado.

EL PSOE TIENE CAPACIDAD PARA HACER ACTOS EN TODOS LOS TERRITORIOS

Y ha justificado el hecho de que Pedro Sánchez no acudiera el pasado fin de semana a la campaña en Castilla y León, asegurando que ya tenía compromisos previos, como el de la proclamación de Juan Espadas, como candidato a la Junta de Andalucía. Pero ha añadido que Sánchez ya estuvo en Palencia y tendrá más actos durante la campaña, al igual que el resto de miembros de la Ejecutiva porque son un partido con capacidad suficiente como para hacer actos en todos los territorios.