Felipe VI, un mensaje de Navidad bajo escrutinio ante el debate sobre el regreso de Don Juan Carlos

El Gobierno no tiene prevista una vuelta inmediata del emérito

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Si hay un día señalado en la agenda del Rey Felipe VI todos los años es el 24 de diciembre. Su tradicional mensaje de Navidad se ha convertido, como ya ocurriera con su padre, Juan Carlos I, en el más esperado ya que en él, el monarca, suele marcar su visión y expresar su opinión sobre algunos de los temas más relevantes y de actualidad.

Este año, como ya ocurriera el pasado, todas las miradas estarán centradas en lo que pueda decir con respecto a la situación del Rey emérito, que por segundo año pasará la Navidad en su exilio en Emiratos Árabes Unidos si bien esta vez con su panorama judicial mucho más despejado que hace doce meses. Este último hecho ha disparado la especulación del regreso de Don Juan Carlos a España, sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraban este pasado viernes que no prevén su vuelta de manera inminente. "No hay nada" al respecto, puntualizaban las mismas fuentes.

Aunque sin mencionar expresamente a su padre, quien se exilió en Abu Dhabi en agosto de 2020, Don Felipe recalcó en su mensaje navideño de hace un año que desde su llegada al trono en 2014 ha defendido que los principios éticos y morales "nos obligan a todos sin excepciones" y "están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".

En aquel momento, la Fiscalía mantenía abiertas tres investigaciones en relación con Don Juan Carlos: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Don Juan Carlos había procedido además a una primera regularización fiscal, el 9 de diciembre, por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El 25 de febrero de este año llevó a cabo la segunda, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, perteneciente a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano suyo.

PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN ANTES DE SU CIERRE

Ahora, en el lapso de apenas dos semanas, los quebraderos de cabeza del que fuera monarca parecen haberse resuelto en gran medida. El 2 de diciembre, la Fiscalía General del Estado decidió prorrogar seis meses más las diligencias a una comisión rogatoria remitida a Suiza en la que se pedía más información sobre las finanzas del emérito desde su abdicación en 2014.

Dicha comisión rogatoria ya está en poder de la Fiscalía, según se supo este jueves. Con esta documentación, el equipo que dirigía el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos --fallecido repentinamente el miércoles-- junto con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, debe cerrar ahora el decreto sobre la investigación.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que no habrá prisa porque ha de estudiarse, por lo que no se espera que el archivo de las diligencias sea inminente y se baraja ya para 2022. No obstante, a finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias.

Los fiscales habrían llegado a esta conclusión teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I estaba aún en el trono y por tanto era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a las dos regularizaciones realizadas, que la Fiscalía ha considerado "voluntarias" y "espontáneas".

LA 'RAMA SUIZA' SE DESPEJA

Además, el lunes, la Fiscalía de Ginebra, que lidera Yves Bertossa, anunció que cerraba la investigación sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados por presunto delito de blanqueo tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen como a Arturo Fasana y Dante Canonica, en calidad de gestores.

Dicha fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares realizada en 2008 por el rey Abdalá de Arabia Saudí. Sin embargo, según la Fiscalía, la investigación "no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad".

No obstante, apuntaba a una "voluntad de ocultación" de los encausados en su forma de actuar" entre otras cosas por la falta de documentación sobre las transferencias que se hicieron primero al ahora emérito y luego a Corinna.

Todos estos hechos han reavivado el recurrente debate sobre el regreso de Don Juan Carlos a España. En los últimos meses, el Rey emérito ha hecho saber por distintas vías de su interés de poner fin a su exilio en el Golfo y volver a España e incluso se llegó a especular con que lo hiciera antes de Navidad si la Fiscalía ponía fin a sus diligencias.

DEBATE SOBRE EL REGRESO

Sin embargo, la prolongación otros seis meses de la investigación enfrió esta posibilidad, pero los acontecimientos de esta semana han provocado una nueva oleada de especulaciones, con voces a favor y en contra de su retorno.

El Gobierno, que ha venido manteniendo en todo momento que Don Juan Carlos es libre de regresar igual que lo fue de marcharse, ha evitado comentar si aceptaría ahora su vuelta, dejando la pelota en tejado de Casa Real, que como es habitual en todo lo que concierne al padre del Rey, guarda silencio.

"No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión, le corresponde al Rey emérito", señaló este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegurando que el Ejecutivo será "respetuoso con la decisión que se adopte en el seno de la Casa Real al respecto".

Por su parte, en medio de las informaciones que apuntan a gestiones entre Zarzuela y Moncloa para ver dónde podría instalarse Don Juan Carlos a su vuelta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó categóricamente el viernes dichas consultas.

"Son dos instituciones diferentes", recalcó, aunque hay "una extraordinaria coordinación, no se ha consultado", insistió. En todo caso, el presidente se reafirmó en su opinión de que a su vuelta el Rey emérito debería "dar explicaciones" por sus actuaciones. En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo descartan que el regreso del emérito pueda ser inminente.

Con este panorama, todas las miradas la noche del 24 de diciembre estarán puestas en lo que Felipe VI diga y si entre sus palabras deja entrever que la vuelta de su padre podría producirse en un futuro no muy lejano.