Feliu (ANC) pide elecciones al Govern "si no se atreve a hacer la independencia" en caso de amnistía

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha exigido este domingo al Govern que convoque elecciones "si no se atreve a hacer" la independencia en caso de que el Congreso apruebe una ley de amnistía.

"Si el Govern y este Parlament, del 52% de votos independentistas, no se atreven a hacerlo o no quieren, que convoquen elecciones y den voz a un Parlament libre, escogido por un pueblo sediento de libertad. Que convoquen elecciones si no quieren hacer la independencia", ha exigido en el acto que la entidad independentista ha convocado en la plaza Urquinaona de Barcelona en el sexto aniversario del 1-O.

Para Feliu, la independencia debe hacerse desde Cataluña, por lo que "si en el Congreso hay una ley de amnistía, el mismo día que se apruebe, en el Parlament debe resonar la independencia".

