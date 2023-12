Feliu (ANC): "El sueño de Macià de una unión de pueblos libres no es posible" en España

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha asegurado que "el sueño de Macià de una unión de pueblos libres no es posible" y ha asegurado textualmente que no es posible porque el pueblo español no quiere.

La ANC ha participado lunes en la ofrenda floral ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona en el 90 aniversario de su muerte.

"Estamos estancados en el sueño de Macià, una república progresista, una unión de pueblos libres en España", y ha añadido que el discurso de Navidad del Rey Felipe VI así lo demuestra.