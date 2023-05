Félix Ramiro confirma que vestirá a Julio José Iglesias para la boda de su hermana

MADRID, 24 (CHANCE)

Quedan menos de dos meses para la que será sin duda la boda del año y parece que hay algunos invitados que todavía no tienen sus estilismos preparados. Es el caso de Julio José Iglesias, hermano de Tamara Falcó, que sí que ha avisado al diseñador Félix Ramiro que quiere que le vista él -como en tantas ocasiones anteriormente- pero, sin embargo, todavía no se ha pasado por su centro para definir el estilo del traje.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Félix y nos ha confesado que para él "es un honor" poder vestir nuevamente a Julio porque "la familia de Julio José Iglesias me encanta, se porta muy bien conmigo". En cuanto a qué nos puede decir sobre el traje del modelo, nos ha confesado que "todavía no tenemos decidido cómo va a ir. Como va tan liado y siempre está de viaje. Me dijo tengo algo claro, pasaremos por ahí, pero le estoy esperando. Esa es la verdad".

El diseñador no está preocupado porque con Julio tiene una ventaja y es que "tengo las medidas suyas y le hemos hecho muchos trajes, prácticamente todos los looks que lleva son de Félix Ramiro"... eso sí, aún así le manda un mensaje para que no tarde en pasarse por su tienda: "Pero no tiene que tardar mucho, los días pasan".

Por el momento, Félix prefiere esperar a saber cómo va a ir vestido el novio para comenzar a realizar el traje de Julio y así no coincidir en estilos: "Todavía no sabemos nada, cómo no sabemos tampoco cómo va el novio, debemos respetar al novio y seguir la misma línea para que la foto de familia esté con equilibrio".

Nos hemos atrevido a preguntarle por cómo vestiría él a Íñigo y nos ha confesado que "lo que haría es acentuar su personalidad, un chaqué, siempre semi-entallado y con un tejido noble, natural, con la arquitectura de Félix Ramiro, sé muy bien lo que quiero decir, respetando su carácter, su cuerpo. Yo no soy quien está vistiendo a este hombre, cada uno".

De esta manera, parece que Julio José Iglesias todavía no tiene el traje que lucirá el día más importante de la vida de su hermana, pero al parecer estaría tranquilo porque cada vez que ha confiado en Félix ha brillado como nadie.